Впервые в Украине: автогражданка с помесячной оплатой уже на Finance.ua Сегодня 09:10 — Страхование

Finance.ua первым в Украине запустил новый формат оформления автогражданки — с помесячной оплатой.

Стоимость полиса автогражданки можно распределить на 12 ежемесячных платежей. Ежемесячный платеж — от 355 грн.

Среди преимуществ:



✔️ Регистрация полиса в МТСБУ за минуту после оформления

✔️ Полис сроком действия на 1 год ✔️ Комиссия за рассрочку — за счет Finance.ua ✔️ Регистрация полиса в МТСБУ за минуту после оформления✔️ Полис сроком действия на 1 год

Банки-партнеры: monobank, monobank, ПриватБанк , ПУМБ, Ощадбанк, Абанк и ОТП Банк.

Оформляйте автогражданку с помесячной оплатой на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.