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Впервые в Украине: автогражданка с помесячной оплатой уже на Finance.ua

Страхование
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Finance.ua первым в Украине запустил новый формат оформления автогражданки — с помесячной оплатой.
Стоимость полиса автогражданки можно распределить на 12 ежемесячных платежей. Ежемесячный платеж — от 355 грн.
Среди преимуществ:
✔️ Комиссия за рассрочку — за счет Finance.ua .
✔️ Регистрация полиса в МТСБУ за минуту после оформления
✔️ Полис сроком действия на 1 год
Банки-партнеры: monobank, ПриватБанк, ПУМБ, Ощадбанк, Абанк и ОТП Банк.
Оформляйте автогражданку с помесячной оплатой на Finance.ua.

👉 Оформить полис частями

По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтострахованиеАвтогражданка
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