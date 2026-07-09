Рынок страхования жизни во время войны: как изменились потребности украинцев Сегодня 09:50 — Страхование

Рынок страхования жизни во время войны: как изменились потребности украинцев

Страхование жизни — это, прежде всего, вклад в финансовую стабильность семьи. Главное отличие от обычного медицинского страхования состоит в механизме помощи. Медицинский полис обычно покрывает лишь расходы по лечению в клиниках, тогда как лайфовый гарантирует прямую денежную выплату застрахованному лицу или его близким.

До 2022 украинцы воспринимали страхование жизни скептически. Полисы покупали в основном для накопления на пенсию. В 2026 году правила игры изменились. Рынок страхования жизни не только устоял после начала полномасштабной войны, но и переориентировался на неотложные и ежедневные потребности людей. Которые, кстати, существенно изменились.

В этой статье разбираемся, каким является рынок страхования 2026 года, как изменились портрет и потребности клиентов, а также что предлагают ведущие игроки рынка.

Обзор рынка страхования жизни 2026 года

Сегодня в Украине действует 57 страховых компаний (СК), но сегмент страхования жизни довольно узкий. По данным Нацбанка за I квартал 2026 года, полисы по страхованию жизни предлагают всего 10 игроков.

Сегмент страхования жизни в I квартале 2026 года демонстрирует сдержанную, но устойчивую восходящую динамику, о чем говорится в обзоре Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ). За первые три месяца компании, предоставляющие услуги life-страхования, аккумулировали 1,6 млрд грн, что на 11% больше, чем в I квартале 2025 года.

За первый квартал 2026 года украинцы получили от страховщиков 510 млн грн выплат именно по страхованию жизни. Это почти на треть (на 29%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выплаты скорее растут по накопительным программам, чем по рисковым. По данным НАСУ, актуальное соотношение составляет 77% против 23%.

По данным Forinsurer, уровень выплат в life-сегменте страхования в I квартале 2026 года составил 31%. Эта цифра свидетельствует о существенном росте за последние годы, поскольку в I квартале 2023 года показатель был примерно 20%.

Лидеры украинского рынка страхования

Ниже вы можете ознакомиться с пятеркой крупнейших страховщиков на украинском рынке по уровню выплат (данные за I квартал 2026 года).

Крупнейшие страховщики жизни по выплатам (источник Forinsurer)

Что изменилось за время полномасштабной войны

Чтобы разобраться, как изменился отечественный рынок страхования и что именно СК предлагают клиентам, Finance.ua обратился за комментариями к одному из лидеров рейтинга — ARX ​​Life.

Олег Гебеш, главный специалист отдела андерайтинга и продукт-менеджмента ARX Life, рассказал, что полномасштабное вторжение заметно изменило подходы к страхованию жизни в Украине. До 2022 года этот сегмент развивался медленно и воспринимался скорее как финансовый инструмент.

«Люди покупали накопительные программы, оформляли страхование жизни заемщиков кредитов для получения ипотеки или потребительского кредита в банках. Наиболее популярны были долгосрочные накопительные полисы и кредитное страхование, поэтому клиент приходил с мыслью о доходности, пенсии или требовании кредитора. После начала войны спрос изменился. Теперь полис покупают не ради выплаты за десять лет, а чтобы иметь финансовую опору на случай травмы, ранения или потери жизни в результате военных действий. Существеннее всего возрос спрос на защиту от несчастных случаев и военных рисков. Сегодня защита от военных рисков стала, можно сказать, первоочередным запросом», — объяснил Гебеш.

Эксперт отметил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения ситуация на рынке страхования была сложной. Клиенты беспокоились, что не смогут получить выплаты. Но рынок устоял, более того ― адаптировался к потребностям украинцев.

За последние годы возросло требование к скорости и понятности. «Люди хотят оформить полис за считанные минуты и заранее понимать, за что именно получат выплату», ― пояснил эксперт и добавил, что на решение купить полис больше всего влияют такие факторы, как понятные условия покрытия, доступная цена и доверие к страховой компании.

Как изменился портрет клиента

Раньше страхованием жизни пользовались преимущественно люди 30−45 лет с уровнем дохода выше среднего. Они воспринимали полисы в основном как финансовую подушку или накопления.

«Теперь круг клиентов гораздо шире. Полис интересует семьи как в прифронтовых, так и в тыловых городах, людей всех возрастов и с разным уровнем дохода, которым нужна базовая защита за приемлемую цену», ― говорит Гебеш.

Как компании адаптировали свои услуги

Например, в ответ на сегодняшние вызовы и трансформацию потребительского спроса, с 2022 года ARX и ARX Life оптимизировали условия страхования следующим образом:

Упрощено оформление полисов. Теперь их можно купить дистанционно всего за несколько минут: клиент выбирает программу, связывается с менеджером, оплачивает полис. После этого договор приходит по электронной почте.

Теперь их можно купить дистанционно всего за несколько минут: клиент выбирает программу, связывается с менеджером, оплачивает полис. После этого договор приходит по электронной почте. Существует дистанционное уведомление о наступлении страхового случая. Благодаря электронным средствам связи (мессенджерам Viber и Telegram, e-mail) и мобильной связи клиент может заявить о случае, имеющем признаки страхового, прислать медицинские документы и получить консультацию без визита в отделение СК.

Благодаря электронным средствам связи (мессенджерам Viber и Telegram, e-mail) и мобильной связи клиент может заявить о случае, имеющем признаки страхового, прислать медицинские документы и получить консультацию без визита в отделение СК. Снижен спрос на долгосрочные программы. Менее востребованными стали сложные накопительные полисы с горизонтом в десятилетие, ведь в военное время люди выбирают более короткую и более понятную защиту, которая при необходимости сработает уже завтра.

Менее востребованными стали сложные накопительные полисы с горизонтом в десятилетие, ведь в военное время люди выбирают более короткую и более понятную защиту, которая при необходимости сработает уже завтра. Запущены специализированные продукты. Классическое страхование от несчастных случаев (бытовые травмы, ДТП, переломы) работает по-прежнему, потому что эти риски никуда не исчезли. Травмы и ранения от взрывов, обломков или обрушения зданий в стандартных договорах обычно являются исключением. Но клиенты нуждались в защите от военных рисков, и теперь есть такие программы.

Как работают программы защиты от военных рисков

Страхование от военных рисков имеет свою специфику, объясняет эксперт: «Покрываются так называемые пассивные военные риски, когда гражданское лицо может получить травму или потерять жизнь в результате непосредственного или косвенного воздействия оружия: попадания снаряда или мины, ранения обломками, обрушения конструкций здания, последствий пожаров».

Рассмотрим особенности программ защиты от военных рисков на примере продукта ARX Life « Бронезащита ».

Оформить полис могут только гражданские. В частности, это могут быть волонтеры, медики и журналисты, если они не служат в военных или военизированных структурах.

Обратите внимание! Страховка от военных рисков не будет работать, если застрахованное лицо принимает участие в боевых действиях.

Эксперт перечислил ключевые характеристики страхового продукта « Бронезащита »:

короткий срок — можно оформить полис на 1, 3 или 6 месяцев, или на один год;

оплата ― несколько фиксированных страховых сумм;

прозрачность ― тариф без индивидуального пересчета;

понятные выплаты — размер зависит от вида и тяжести травмы (по определенной шкале), а в случае гибели застрахованного семья получает полную страховую сумму;

доступная цена — от 125 грн;

территориальные ограничения — страхование не действует на оккупированных территориях и на территориях, где проводятся боевые действия.

Что касается возраста, то здесь ограничения очень лояльны. Застраховать можно человека в возрасте от одного до 75 лет.

На что обращать внимание

При выборе программы страхования, прежде всего, необходимо обратить внимание на период ожидания. Олег Гебеш объясняет: «По продукту „Бронезащита“ такой период составляет 7 дней после начала действия договора. То есть, событие в эти дни не признается страховым случаем и страховая выплата не осуществляется».

Это важно помнить и при завершении действия договора. Если его сразу пролонгировать, то период ожидания не будет применяться. Если же будет перерыв между страхованиями — период ожидания начнется заново.

Важны и сроки уведомления о наступлении страхового случая:

о потере жизни выгодополучатели сообщают Страховщику в течение 3 рабочих дней;

о полученной травме ― в течение 30 дней.

Обратите внимание: это сроки продукта «Бронезащита». В других приложениях они могут отличаться.

Как выбрать программу страхования жизни: пошаговый чеклист

Шаг 1. Проверка информации о страховой компании.

Убедитесь, что она предоставляет услуги страхования жизни (в том числе от военных рисков, если нуждаетесь).

Проверьте, есть ли лицензия именно на страхование жизни.

Просмотрите отчеты компании. Особое внимание обратите на два показателя: уровень выплат (соотношение собранных премий к выплаченным деньгам — сегодня средний показатель находится на уровне 31%) и скорость урегулирования убытков.

Ознакомьтесь с рейтингами и наградами. Лидеры обычно предоставляют более качественные услуги.

Прочтите отзывы пользователей. Обращайте внимание не на эмоциональные надписи, а на конструктивные.

Шаг 2. Проверка критерий страховой программы.

Проверьте сроки. Что именно СК считает страховым случаем, военными рисками? Убедитесь, что в документах есть полный список этих рисков.

Узнайте, что покрывает программа. Это могут быть травмы, ранения, потеря трудоспособности и смерть.

Обращайте внимание на лимиты. Всю сумму обычно выплачивают только в случае смерти, а в случае травм — только часть. Убедитесь, что эта сумма удовлетворит вас.

Проверьте территориальные ограничения. Обычно защита не действует на оккупированных территориях, в районах ведения боевых действий и в общинах недалеко от фронта или даже границы с рф или беларусью.

Страховая сумма должна эффективно покрывать расходы по лечению или стать надежным финансовым щитом для вашей семьи, поэтому не занижайте ее ради экономии. В то же время убедитесь, что стоимость полиса комфортна для вашего бюджета, ведь досрочное расторжение договора из-за невозможности платить взносы приведет к потере накоплений.

Обратите внимание на срок полиса. Выбирайте его под собственные финансовые цели: краткосрочные программы на несколько месяцев или год идеально подойдут для оперативной защиты от военных рисков и формирования подушки безопасности, которая может потребоваться здесь и сейчас; долгосрочные накопительные программы станут надежным инструментом капитализации и сбора средств на пенсию; комбинированные варианты обеспечат максимум гибкости, позволяя гибко совмещать инвестиции со страховой защитой.

Проверьте время ожидания. Чем он длиннее — тем дольше вы будете «беззащитными» после уплаты взноса.

Помните о ценности денег. Если выбираете долгосрочные программы, убедитесь, что СК имеет механизм индексации или дает возможность заключить договор в валютном эквиваленте с выплатой в гривне.

Проверьте исключения из страхового покрытия. Это могут быть определенные заболевания, некоторые виды активностей как экстремальные виды спорта, опасные профессии и т. д.

Шаг 3. Условия по застрахованному лицу.

Убедитесь, что вы можете оформить выбранное приложение. Подавляющее большинство продуктов рассчитаны на гражданских людей. Для военных, работников ГСЧС, полиции или критической инфраструктуры есть специальные страховые программы.

Внимательно просмотрите требования к состоянию здоровья. Если клиент предоставит недостоверную информацию, это станет причиной для разрыва договора.

Шаг 4. Процедура подтверждения страхового случая и получения денег.

Оцените процедурные вопросы. Для этого заранее узнайте, как доказать страховой случай и какие документы подготовить заранее.

Уточните сроки для информирования Страховщика о наступлении страхового случая. Убедитесь, что они адекватны. Например, 24−48 часов — это достаточно небольшой срок, особенно в условиях полномасштабной войны.

Важный момент! При заключении договора нужно обязательно указать конкретных выгодополучателей (бенефициаров). Они будут иметь право получить страховую сумму по упрощенной процедуре. Если бенефициара нет, то эти средства войдут в общее наследство. Семья сможет претендовать на них только после открытия и завершения стандартной процедуры наследования (продолжающейся 6 месяцев). То есть родные застрахованного лица останутся без финансовой поддержки в критический момент.

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