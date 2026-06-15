Почему для одного водителя автогражданка стоит 3500 грн, а для другого — более 7000 грн
🔹 почему цена автогражданки может меняться даже без ДТП;
🔹 что сегодня влияет на стоимость страхования;
🔹 как мелкое ДТП может превратиться в большой счет за ремонт;
🔹 как изменился рынок автострахования за последние 10 лет.
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