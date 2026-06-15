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Почему для одного водителя автогражданка стоит 3500 грн, а для другого — более 7000 грн

Страхование
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Стоимость полиса может расти даже тогда, когда водитель не попадает в ДТП и не меняет автомобиль
Стоимость полиса может расти даже тогда, когда водитель не попадает в ДТП и не меняет автомобиль
Стоимость автогражданки сегодня может существенно отличаться даже для похожих автомобилей. В отдельных случаях разница между двумя полисами составляет несколько тысяч гривен.
В то же время, стоимость полиса может расти даже тогда, когда водитель не попадает в ДТП и не меняет автомобиль. Причина — не только в самом транспортном средстве, но и в изменениях, произошедших в последние годы на рынке автострахования.
В новом спецпроекте Минфина рассказываем, как сегодня формируется стоимость автогражданки и что действительно влияет на цену полиса.
В частности, объясняем:
🔹 почему похожие автомобили могут получить разную стоимость полиса;
🔹 почему цена автогражданки может меняться даже без ДТП;
🔹 что сегодня влияет на стоимость страхования;
🔹 как мелкое ДТП может превратиться в большой счет за ремонт;
🔹 как изменился рынок автострахования за последние 10 лет.

🔎 Читать спецпроект

По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтострахованиеАвтогражданка
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