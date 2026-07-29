Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн Сегодня 09:00 — Страхование

Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн

По результатам января — июня 2026 года количество договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в Украине, начавших свое действие, составило почти 3,7 млн. рублей.

По сравнению с первым полугодием 2025 г. этот показатель вырос на 6,98%.

Об этом пишет МТСБУ

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2026 года на 6,98% в сочетании с увеличением страховых премий на 12,3% свидетельствует о дальнейшем развитии рынка обязательного автострахования. В то же время, опережающий рост объема страховых премий по сравнению с количеством договоров отображает постепенное увеличение средней стоимости договора страхования. Это связано с адаптацией рынка к требованиям нового Закона Украины „Об ОСАГО“, повышением страховых лимитов и ростом стоимости урегулирования страховых случаев. Все это свидетельствует о постепенном формировании более финансово устойчивой системы обязательного автострахования, которая обеспечивает более высокий уровень защиты пострадавших и отвечает современным европейским подходам», — пояснил Председатель Правления МТСБУ Александр Берназюк. «Рост количества договоров ОСАГО в первом полугодиив сочетании с увеличением страховых премий на 12,3% свидетельствует о дальнейшем развитии рынка обязательного автострахования. В то же время, опережающий рост объема страховых премий по сравнению с количеством договоров отображает постепенное увеличение средней стоимости договора страхования. Это связано с адаптацией рынка к требованиям нового Закона Украины „Об ОСАГО“, повышением страховых лимитов и ростом стоимости урегулирования страховых случаев. Все это свидетельствует о постепенном формировании более финансово устойчивой системы обязательного автострахования, которая обеспечивает более высокий уровень защиты пострадавших и отвечает современным европейским подходам», — пояснил Председатель Правления МТСБУ Александр Берназюк.

За первое полугодие 2026 года общая сумма начисленных страховых премий по договорам ОСАГО составила 11,7 млрд грн, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Средняя страховая премия

По таким договорам ОСАГО составило 3 198,49 грн, что на 4,98% превышает аналогичный показатель 2025 года (3 046,89).

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