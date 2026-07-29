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Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн

Страхование
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Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн
Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн
По результатам января — июня 2026 года количество договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в Украине, начавших свое действие, составило почти 3,7 млн. рублей.
По сравнению с первым полугодием 2025 г. этот показатель вырос на 6,98%.
Об этом пишет МТСБУ.
https://finance.ua/insurance/osago?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=osago_180526
«Рост количества договоров ОСАГО в первом полугодии 2026 года на 6,98% в сочетании с увеличением страховых премий на 12,3% свидетельствует о дальнейшем развитии рынка обязательного автострахования. В то же время, опережающий рост объема страховых премий по сравнению с количеством договоров отображает постепенное увеличение средней стоимости договора страхования. Это связано с адаптацией рынка к требованиям нового Закона Украины „Об ОСАГО“, повышением страховых лимитов и ростом стоимости урегулирования страховых случаев. Все это свидетельствует о постепенном формировании более финансово устойчивой системы обязательного автострахования, которая обеспечивает более высокий уровень защиты пострадавших и отвечает современным европейским подходам», — пояснил Председатель Правления МТСБУ Александр Берназюк.
Количество договоров обязательного автострахования достигло почти 3,7 млн
За первое полугодие 2026 года общая сумма начисленных страховых премий по договорам ОСАГО составила 11,7 млрд грн, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Средняя страховая премия

По таким договорам ОСАГО составило 3 198,49 грн, что на 4,98% превышает аналогичный показатель 2025 года (3 046,89).
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтострахование
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