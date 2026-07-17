Оформляйте туристическую страховку от Universalna и получайте брендированное полотенце в подарок Сегодня 15:27 — Страхование

Оформляйте туристическую страховку от Universalna и получайте брендированное полотенце в подарок

Finance.ua совместно со страховой компанией Universalna запускают акцию для путешественников.

Оформляйте туристическую страховку от Universalna на Finance.ua и гарантированно получайте полезный гайд по подготовке к поездке.

А при сумме заказа от 2 000 грн — брендированное полотенце от Finance.ua и Universalna в подарок.

Подарочный фонд акции составляет 50 полотенец. Акция действует до полного исчерпания подарочного фонда.

Подробные условия акции доступны по ссылке

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