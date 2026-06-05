Как выбрать страховку на авто во время войны и получить компенсацию Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

Страховка авто во время войны

Каждый день россия атакует Украину ракетами и дронами. Под удары попадают не только недвижимое имущество, но и автомобили.

Итак, ваш автомобиль может быть поврежден или даже сгореть в любой момент — даже если он стоит во дворе. При этом часто владельцы остаются без компенсации, ведь стандартная страховка такие случаи не покрывает.

Finance.ua разобрался, какой полис страхования для авто может помочь и сколько это стоит.

Автогражданка не спасет от ракеты, но необходима каждому

ОСАГО — обязательная страховка для каждого водителя в Украине. Она действует и во время войны. Без нее — штраф 425 грн, а если не оплатить в течение 15 суток — уже 850 грн. Вместе с тем важно понимать: автогражданка защищает не вас, а других участников ДТП. Если вы — виновник аварии, страховая покроет ущерб пострадавшей стороне. Ваш автомобиль вместе с этим остается без защиты.

Тем не менее, она не покрывает военные риски. Если рядом упал обломок и пробил крышу машины, автогражданка здесь не поможет.

Сколько стоит автогражданка в 2026 году

Цена зависит от объема двигателя, региона регистрации авто и наличия льгот. Редакция Finance.ua изучила условия ведущих страховых компаний Украины и узнала, что минимальная автогражданка для двигателя 1601−2000 см³ в Киеве составляет 5 680 грн/год.

Справка Finance.ua В то же время участники боевых действий, пенсионеры и инвалиды II группы могут получить скидку 50% на автогражданку — если двигатель авто до 2500 см³ и машина не используется в коммерческих целях. Окончательная цена зависит от страховщика, поэтому перед покупкой стоит сравнить предложения нескольких компаний — сделать это можно, например, через калькулятор ОСАГО на Finance.ua.

Каско от военных рисков: что реально покрывает, а что нет

Стандартное каско военные риски не покрывает — это прописано в базовых условиях большинства договоров. Но после полномасштабного вторжения страховщики начали предлагать специальные продукты именно для таких случаев, в частности каско от военных рисков.

Что покрывает каско от военных рисков:

прямое попадание ракеты или дрона;

повреждение обломками;

ущерб от падения сбитого БПЛА;

повреждение от работы ПВО;

полное уничтожение авто.

Не покрывает:

военные риски без спецопции;

конфискация авто государством;

повреждения во время боевых действий на линии фронта;

авто старше 15 лет.

Большинство компаний страхуют авто в возрасте до 15 лет. Стоимость полиса — от 0,8% от рыночной стоимости автомобиля в год. Для авто ценой 500 тыс. грн. это примерно 4 тыс. грн./год.

Мини-каско: золотая середина между ценой и защитой

Если полное каско кажется слишком дорогим, есть промежуточный вариант — мини-каско. Это добровольная страховка, которая покрывает больше, чем автогражданка, но стоит меньше, чем полноценное каско.

В зависимости от пакета, мини-каско может включать: эвакуатор после ДТП, уничтожение авто из-за стихийного бедствия… Но главное — пассивные военные риски.

Справка Finance.ua Пассивные риски — это повреждения, которые произошли без прямого участия владельца в боевых действиях: упавший с неба обломок, волна от взрыва, повреждения от работы ПВО поблизости.

Мини-каско доступно не только гражданам Украины. Находящиеся в Украине иностранцы также могут оформить такой полис онлайн.

Если сравнивать типы полисов в целом, автогражданка остается самым дешевым вариантом — но и более узким по покрытию.

Мини-каско обойдется дороже, но уже включает пассивные военные риски.

Полное каско с военным расширением — самая дорогая, но и полная защита. Окончательная цена зависит от страховщика, поэтому перед покупкой следует сравнить предложения нескольких компаний.

Как не попасть на крючок недобросовестных страховщиков: что говорят юристы

Страховщики нередко используют правовой статус войны как инструмент отказа в выплатах. Дело в том, что Торгово-промышленная палата Украины еще в феврале 2022 года официально подтвердила: военная агрессия россии является форс-мажором. Если в вашем договоре военные действия указаны как исключение или форс-мажор, страховая может отказать в выплате вполне законно.

«Следует внимательно читать договор страхования, где должно быть четко прописано: форс-мажорные обстоятельства, в частности, военные действия, не являются основанием для отказа в выплате по данному риску. Если такой формулировки нет — полис фактически не работает», — рассказала в комментарии Finance.ua адвокат, управляющая Адвокатским бюро «Анны Даниэль», кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Адвокат также обращает внимание на территориальный аспект: страховое покрытие, как правило, не распространяется на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют полномочия. Список таких территорий определяет Постановление КМУ № 1364. Это означает, что если ваш город попал в список зон активных боевых действий, страховая может отказать даже в выплате за обычное ДТП.

«Требуйте от страховщика четких дефиниций, отвечающих современным реалиям. Обычное ОСАГО или базовое каско не покрывают повреждения от обломков дронов, ракет или работы ПВО. Чтобы реально защитить авто, необходимо оформить специальное расширение к каско — и убедиться, что его условия не противоречат друг другу», — подчеркивает юрист.

Как не ошибиться с выбором страховки: взгляд адвоката

Самая распространенная ошибка при выборе страховки — ориентироваться только на цену, говорит адвокат Игорь Тарасенко. Дешевый полис с большой франшизой может оказаться абсолютно невыгоден в реальной ситуации: формально страховка есть, а фактически водитель покрывает убытки самостоятельно.

Адвокат советует обращать особое внимание на несколько ключевых моментов.

Во-первых, страховые исключения — в договоре всегда есть перечень случаев, когда компания не платит: нарушение условий эксплуатации, несвоевременное уведомление о ДТП, отсутствие необходимых документов.

Во-вторых, сроки сообщения: если их нарушить, это уже формальное основание для отказа.

В-третьих, порядок оценки ущерба важно понимать, можно ли привлекать независимого эксперта и как обжаловать заниженную сумму.

«Не подписывайте договор страхования „вслепую“. В страховании важны не красивые рекламные обещания, а конкретные условия: что покрывается, что не покрывается, каковы сроки, какие документы и какие основания для отказа. Потому что хуже всего — узнать о „подводных камнях“ уже после ДТП, когда страховая компания ищет не способ выплатить, а основание отказать», — подчеркивает Тарасенко.

Отдельно адвокат напоминает: автогражданка покрывает ответственность перед другими лицами, а не ущерб собственному автомобилю. Если водитель хочет защитить именно свое авто — условия каско нужно анализировать отдельно и прицельно.

Как оформить страховку для авто быстро и без лишних хлопот

Большинство страховщиков разрешают купить полис онлайн. Потребуется паспорт, технический паспорт авто и несколько минут времени. Никаких офисов и очередей. Участники боевых действий освобождены от обязанности покупать автогражданку и имеют скидку 50% на другие страховые продукты.

Чтобы купить страховку быстро и без хлопот, зайдите на специальный раздел Finance.ua или сайт выбранного страховщика и откройте калькулятор страхования. Введите данные автомобиля — государственный номер или VIN-код, год выпуска, объем двигателя — и укажите информацию о владельце и водителях.

Выберите тип полиса, срок действия и при необходимости добавьте специальные настройки, например покрытие военных рисков. Оплатите онлайн — картой или через приложение банка — и в течение нескольких минут получите полис на электронную почту. Распечатывать его не обязательно: электронная версия имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажная. Весь процесс занимает не более 10 минут и не требует визита в офис.

«Что нужно иметь под рукой»

паспорт или ID-карту;

технический паспорт авто (свидетельство о регистрации);

для каско — фото авто с 4 сторон (большинство страховщиков требуют перед заключением договора);

для льгот — подтвержденный документ (удостоверение УБД, пенсионное и т. п. ).

Что делать, если авто уже повреждено

Страховку нельзя оформить задним числом. Если автомобиль уже пострадал — полис не поможет. Действовать нужно до наступления страхового случая. После повреждения: зафиксируйте ущерб (фото/видео), вызовите полицию или ГСЧС для составления акта. Если у вас есть страховой полис, обратитесь к страховщику в течение срока, указанного в договоре.

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