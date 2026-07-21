Google разрабатывает новый чип для Gemini Сегодня 22:36 — Технологии&Авто

Google планирует ввести новый чип уже в 2028 году

Google разрабатывает новый серверный чип, который позволит интегрировать элементы модели Gemini непосредственно в аппаратное обеспечение для обеспечения более эффективного предоставления пользователям услуг на основе своих моделей искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Information.

Frozen v2

Компания ожидает, что новый чип, неофициально названный «Frozen v2», поможет решить проблему нехватки вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, усилившей внутренние напряжения и заставившей Google Cloud отказаться от сделок с внешними клиентами.

Google планирует внедрить этот чип уже в 2028 году, хотя инженеры до сих пор дорабатывают его конструкцию и объем информации о моделях, которая будет встроена в чип, говорится в сообщении.

Мощность нового чипа

Согласно сообщению, этот чип может быть в 6−10 раз эффективнее последних специальных чипов искусственного интеллекта Google, если учитывать количество обрабатываемых на единицу энергии токенов искусственного интеллекта.

«Наши команды постоянно исследуют и экспериментируют с инновациями. Совместно разрабатывая наше аппаратное и программное обеспечение с нуля, мы гарантируем, что наши системы интегрированы и высокооптимизированы», — заявил представитель Google Cloud.

Как отмечается в отчете, проект «Frozen» направлен на создание нового набора собственных чипов, отдельного от тензорных процессорных блоков (TPU) Google, а не на их замену.

Економічна Правда По материалам:

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