Государственная служба занятости запустила голосового AI-ассистента для приема звонков Сегодня 18:15 — Технологии&Авто

AI-ассистент в службе занятости уже принял 2,7 тыс. звонков

Министерство экономики ввело первого в Украине голосового AI-ассистента, принимающего входящие звонки граждан в контакт-центре Государственной службы занятости.

Новое решение уже работает в пилотном режиме и помогает обеспечить непрерывность государственного сервиса даже тогда, когда операторы физически не могут отвечать на обращение — в частности, во время воздушных тревог или в нерабочее время.

Какие результаты показал пилотный проект

По словам заместителя министра экономики Александра Циборта, во время пилотного запуска AI-ассистент уже принял 2,7 тыс. звонков, сократил среднее время ответа до 18 секунд и обеспечил почти 100% покрытия обращений в нерабочее время и во время воздушных тревог.

Следующий этап — масштабирование с нынешних 4 тыс. до 80 тыс. телефонных обращений в месяц.

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«Поэтому мы уже сейчас инвестируем в технологии, которые позволят использовать ресурсы контакт-центра более эффективно и обеспечивать качественный сервис даже с ростом нагрузки», — отметил Циборт.

Это первый случай на Украине, когда генеративный искусственный интеллект используется для приема входящих обращений на официальной горячей линии государственного органа. Во время пилота AI уже обеспечил 100% обработки звонков в нерабочие часы, а также взял на себя 20% типовых обращений в рабочее время.

Госслужба занятости будет работать 24/7

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что внедрение AI-решения направлено прежде всего на повышение доступности государственных услуг.

«Для нас этот проект не только о технологиях, но и о доступности услуг и оперативности. Государственная служба занятости теперь может оставаться на связи 24/7, объединяя современные цифровые решения и качественный, ориентированный на людей сервис», — сказала она.

Какие планы у Минэкономики

В дальнейшем Министерство экономики оценит результаты пилотного проекта и возможности масштабирования решения других государственных сервисов.

В ведомстве отмечают, что голосовой AI-ассистент — это один из цифровых сервисов, создаваемых в рамках цифровой трансформации рынка труда.

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В частности, Минэкономики развивает цифровую экосистему рынка труда «Обрій», которая должна изменить подход государства к взаимодействию с гражданами. Если ранее государственные сервисы в основном реагировали на обращения, то новая модель предусматривает проактивную поддержку — помощь в поиске работы, обучении, развитии навыков и трудоустройстве на всех этапах профессионального пути.

Для этого создается новая цифровая платформа, которая способна быстро внедрять AI-сервисы и интегрироваться с государственными реестрами.

Справка Finance.ua

Обрій — цифровая экосистема рынка труда Украины, объединяющая в единой цифровой среде данные о вакансиях, навыках, возможностях для обучения и государственных сервисах;

ее цель — помочь людям быстрее находить работу и возможности для профессионального развития, а государству — принимать решения на основе данных о рынке труда.

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