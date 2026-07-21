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Инвесторы начали снижать ставки на производителей ИИ-чипов

Технологии&Авто
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Инвесторы начали сокращать позиции в акциях производителей ИИ-чипов и добавлять бумаги гиперскейлеров и софтверных компаний.
Об этом пишет Reuters.

Акции производителей чипов падают

Стремительный рост акций компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, начинает тормозить. Инвесторы беспокоятся, что их стоимость стала слишком высокой, а прибыль может не оправдать ожиданий в будущем. Раньше все массово скупали акции производителей полупроводников, но сейчас эта тенденция меняется.
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Технологические гиганты, такие как Microsoft, Amazon, Google и Meta, тратят миллиарды на строительство дата-центров. Однако ожидается, что темпы роста этих расходов резко упадут: с 76% в этом году до 6% в 2028 году.
Акции производителей чипов таких как Nvidia или Broadcom выросли более чем в два раза в год, но недавно значительно упали в цене. Большинство инвесторов сейчас считают этот рынок переполненным, а акции слишком дорогими.

Инвесторы начали переводить деньги в другие компании

Вместо того чтобы покупать акции компаний, которые создают «железо» для ИИ, инвесторы начали переводить деньги в компании, которые будут пользоваться этими технологиями. Инвестиции идут в разработчиков программного обеспечения, кибербезопасности, медицины и финансового сектора. Также покупают акции самих технологических гигантов, для которых уменьшение расходов на инфраструктуру будет означать сохранность собственных денег.
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Крупные компании начинают больше занимать деньги для развития ИИ, но спрос инвесторов на их долговые облигации падает. Если доходы от ИИ разочаруют, финансирование может резко прекратиться. Важно, что строительство огромных центров обработки данных сталкивается с сопротивлением местных жителей. Около 70% новых проектов встречают препятствия. К примеру, в Нью-Йорке ввели запрет на год на строительство новых крупных дата-центров из-за того, что они потребляют слишком много воды и электроэнергии.
Эксперты сравнивают текущее падение акций с временными кризисами во время интернет-бума в 1990-х годах, после которых рынок снова рос. Тем, кто боится чрезмерных рисков, советуют просто диверсифицировать свои вложения, то есть поддерживать бум ИИ, но при этом вкладывать в разные отрасли для собственной безопасности.
По материалам:
vctr.media
ИнвестицииИИАкции
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