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Google задерживает выпуск своей мощнейшей ИИ-модели

Технологии&Авто
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Google откладывает запуск новой ИИ-модели
Google откладывает запуск новой ИИ-модели
Американская компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., на несколько месяцев отстает от графика выпуска Gemini 3.5 Pro, своей мощнейшей флагманской модели с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Google откладывает запуск новой ИИ-модели

По словам источников, эта задержка продолжается, поскольку компания берет время на улучшение возможностей Gemini 3.5 Pro, особенно в кодировке.
Ожидалось, что Google выпустит свою новую ИИ-модель еще на майской конференции разработчиков.
Однако задержка стала источником разочарования для инженеров Google, исследователей искусственного интеллекта и менеджеров.
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Многие озабочены тем, что компания рискует потерять преимущество на рынке, поскольку конкуренты Anthropic и OpenAI выпускают модели, превосходящие возможности Gemini.
Собеседники отметили, что Google имеет несколько уровней заинтересованных сторон, вовлеченных в подготовку моделей к выпуску, работающих над сочетанием искусственного интеллекта в широком портфолио продуктов, включая «Поиск», «Карты» и YouTube, что может вызвать задержки в выпуске новых моделей.

Конкуренция на рынке ИИ усиливается

Недавно OpenAI, так и Meta Platforms выпустили новые модели, еще больше превосходящие текущие предложения Google в сфере искусственного интеллекта для написания кода.
По словам источников, в конце прошлого месяца Google обновил данные, используемые для обучения Gemini, пытаясь улучшить навыки, но результаты были неутешительными.
По материалам:
Укрінформ
GoogleИИ
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