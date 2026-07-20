Google задерживает выпуск своей мощнейшей ИИ-модели

Многие озабочены тем, что компания рискует потерять преимущество на рынке, поскольку конкуренты Anthropic и OpenAI выпускают модели, превосходящие возможности Gemini.
Собеседники отметили, что Google имеет несколько уровней заинтересованных сторон, вовлеченных в подготовку моделей к выпуску, работающих над сочетанием искусственного интеллекта в широком портфолио продуктов, включая «Поиск», «Карты» и YouTube, что может вызвать задержки в выпуске новых моделей.
Конкуренция на рынке ИИ усиливается
Недавно OpenAI, так и Meta Platforms выпустили новые модели, еще больше превосходящие текущие предложения Google в сфере искусственного интеллекта для написания кода.
По словам источников, в конце прошлого месяца Google обновил данные, используемые для обучения Gemini, пытаясь улучшить навыки, но результаты были неутешительными.