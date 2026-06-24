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Google открыл первый в мире музей ИИ-искусства (фото)

Технологии&Авто
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Одно из произведений ИИ-искусства в новом музее
Одно из произведений ИИ-искусства в новом музее
Google открывает первый в мире музей искусственного интеллекта в области искусств.

Что об этом известно

Google в партнерстве с медиахудожником Рефиком Анадолом и Эфсун Эркилич открывают Dataland. Это первый в мире музей искусственного интеллекта в сфере искусств, открытие которого состоялось 20 июня в комплексе The Grand LA в Лос-Анджелесе.
Пространство на 2,3 тыс. кв. м работает как постоянная площадка для ИИ-искусства. Google называет себя не только технологичным, но и творческим партнером проекта.
Google открыл первый в мире музей ИИ-искусства (фото)
Стартовая выставка музея называется «Machine Dreams: Rainforest». Она построена на модели Large Nature Model, обучаемой на больших массивах данных о природе. За визуальную и техническую часть отвечает инфраструктура Google Cloud.
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Компания говорит, что музей использует Gemini Enterprise Agent Platform, Compute Engine, GAN-модели, диффузионные модели и Gemini для создания изображения, звука и других сенсорных эффектов в реальном времени.
Google открыл первый в мире музей ИИ-искусства (фото)

Почему это интересно

Инфраструктура Google в реальном времени обрабатывает данные для создания генеративных звуковых ландшафтов, распознавания эмоций людей и даже алгоритмического выделения ароматов, адаптируясь к взаимодействию внутри пространства.
Важно, что партнерство Google и студии Рефика Анадола началось еще в 2016 году с программы Artists and Machine Intelligence. Ранее они вместе создавали проекции для архивов Лос-Анджелесской филармонии в 2018 году, визуализировали данные квантового компьютера в 2020 году и создали инсталляцию «Machine Dreams: Biophilia» для кампуса Google в 2025 году.
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Для развития этого направления Google Arts & Culture запускает программу Dataland AI Artist Residency. Это шестимесячное приложение от Google Arts & Culture. Она предусматривает гранты по $25 000 для четырех художников, менторство от Refik Anadol Studio и доступ к инструментам Google Cloud и моделям машинного обучения. Работы участников обещают показать в Dataland и на платформе Google Arts & Culture позже в этом году.
По материалам:
vctr.media
ИИGoogle
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