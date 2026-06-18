Snap представила смарт-очки с ИИ и автономностью до 20 часов

Компания Snap Inc., известная как разработчик Snapchat, представила новые смарт-очки Specs. Устройство получило встроенный дисплей, поддержку функций на базе искусственного интеллекта и, по заявлению производителя, может работать до 20 часов с использованием зарядного футляра.
Внешне Snap Specs напоминают обычные очки, хотя с достаточно массивной оправой. Именно в ней размещены основные компоненты устройства, включая дисплей, который проектирует изображение непосредственно в поле зрения пользователя.
По данным компании, угол обзора дисплея составляет 51°, а он способен отображать до 16 млн. цветов. Если смотреть с обычного рабочего расстояния, изображение можно сравнить с 24-дюймовым монитором.
Интерфейс очков адаптируется к движениям головы с задержкой около 7 миллисекунд. На дисплее могут отображаться сообщения, навигационные подсказки и информация от ИИ-помощника. Также устройство способно взаимодействовать с окружающей средой, подсвечивая определенные объекты в поле зрения пользователя.
Перевод в реальном времени и до 20 часов работы
Среди функций новинки — перевод в режиме реального времени с отображением субтитров. Управлять системой можно голосом или с помощью жестов.
Очки оснащены камерами, микрофонами и динамиками. На передней части корпуса расположен светодиодный индикатор, сигнализирующий о фото- или видеосъемке.