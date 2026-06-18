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Snap представила смарт-очки с ИИ и автономностью до 20 часов

Технологии&Авто
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Смарточки от Snap Inc.
Смарточки от Snap Inc.
Компания Snap Inc., известная как разработчик Snapchat, представила новые смарт-очки Specs. Устройство получило встроенный дисплей, поддержку функций на базе искусственного интеллекта и, по заявлению производителя, может работать до 20 часов с использованием зарядного футляра.
О новинке рассказало издание NotebookCheck.

Дисплей в поле зрения и поддержка ИИ

Внешне Snap Specs напоминают обычные очки, хотя с достаточно массивной оправой. Именно в ней размещены основные компоненты устройства, включая дисплей, который проектирует изображение непосредственно в поле зрения пользователя.
По данным компании, угол обзора дисплея составляет 51°, а он способен отображать до 16 млн. цветов. Если смотреть с обычного рабочего расстояния, изображение можно сравнить с 24-дюймовым монитором.
Snap представила смарт-очки с ИИ и автономностью до 20 часов
Интерфейс очков адаптируется к движениям головы с задержкой около 7 миллисекунд. На дисплее могут отображаться сообщения, навигационные подсказки и информация от ИИ-помощника. Также устройство способно взаимодействовать с окружающей средой, подсвечивая определенные объекты в поле зрения пользователя.
Snap представила смарт-очки с ИИ и автономностью до 20 часов

Перевод в реальном времени и до 20 часов работы

Среди функций новинки — перевод в режиме реального времени с отображением субтитров. Управлять системой можно голосом или с помощью жестов.
Очки оснащены камерами, микрофонами и динамиками. На передней части корпуса расположен светодиодный индикатор, сигнализирующий о фото- или видеосъемке.
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По информации Snap, автономность самого устройства составляет четыре часа. Использование зарядного футляра позволяет увеличить время работы до 20 часов.
Ожидается, что Snap Specs поступят в продажу осенью. Стоимость устройства составит 2195 долларов. Первыми приобрести новинку смогут покупатели в США, Великобритании и Франции.
По материалам:
ITC.ua
ТехнологииИИ
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