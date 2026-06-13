Meta тестирует функцию распознавания лиц с помощью ИИ на смарт-очках Ray-Ban Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Meta может добавить распознавание лиц к смартокулярам Ray-Ban

Появилась информация, что приложение Meta AI для смарт-очков Ray-Ban способно распознавать лица и может идентифицировать пользователей с помощью изображений и видео, сделанных этими устройствами.

Об этом сообщило издание WIRED ( через 9to5google), которое провело детальный анализ приложения Meta AI и обнаружило скрытую, еще не выпущенную функцию под названием NameTag.

Что известно о новой функции

Она может распознавать лица, зафиксированные очками, обрабатывать их и извещать пользователя о присутствии знакомых людей. По данным отчета, новая функция находится в процессе разработки в течение нескольких обновлений этого года.

Meta AI выступает как сопутствующее приложение, связывающее функции смартфона с Ray-Ban, предоставляя очкам доступ к интернету и обработке данных через серверы компании.

Ray-Ban не работает без этого приложения, поэтому функция распознавания фактически интегрирована во все устройства, подключенные к смарт-очкам.

Согласно информации WIRED, Meta сохраняет распознанные данные на устройствах пользователей после того, как «отпечатки лиц» загружаются с серверов компании.

В апреле Meta заявляла, что только «размышляет» над возможностью внедрения такой технологии. В то же время, код свидетельствует, что основа NameTag могла появиться еще в январе.

Читайте также Meta запускает платные тарифы для ИИ-чат-бота

Теоретически даже те пользователи, которые не обновляли приложение с тех пор, тоже могут иметь эту скрытую функцию.

Согласно коду Meta AI, NameTag работает на базе трех моделей искусственного интеллекта: одна определяет лицо, другая корректирует его положение на изображении, а третья превращает полученные данные в биометрическую информацию.

В настоящее время эта функция не активна, а Meta отмечает, что окончательного решения насчет ее запуска пока нет. Компания заявляет, что в случае внедрения NameTag она будет представлена ​​"с полной прозрачностью". Meta также заявила, что не создает централизованную базу данных лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.