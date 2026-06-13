Meta тестирует функцию распознавания лиц с помощью ИИ на смарт-очках Ray-Ban

Появилась информация, что приложение Meta AI для смарт-очков Ray-Ban способно распознавать лица и может идентифицировать пользователей с помощью изображений и видео, сделанных этими устройствами.
Об этом сообщило издание WIRED (через 9to5google), которое провело детальный анализ приложения Meta AI и обнаружило скрытую, еще не выпущенную функцию под названием NameTag.
Что известно о новой функции
Она может распознавать лица, зафиксированные очками, обрабатывать их и извещать пользователя о присутствии знакомых людей. По данным отчета, новая функция находится в процессе разработки в течение нескольких обновлений этого года.
Теоретически даже те пользователи, которые не обновляли приложение с тех пор, тоже могут иметь эту скрытую функцию.
Согласно коду Meta AI, NameTag работает на базе трех моделей искусственного интеллекта: одна определяет лицо, другая корректирует его положение на изображении, а третья превращает полученные данные в биометрическую информацию.
В настоящее время эта функция не активна, а Meta отмечает, что окончательного решения насчет ее запуска пока нет. Компания заявляет, что в случае внедрения NameTag она будет представлена "с полной прозрачностью". Meta также заявила, что не создает централизованную базу данных лиц.