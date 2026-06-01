Meta запускает платные тарифы для ИИ-чат-бота

Логотип Meta AI на екране смартфона
Meta Platforms впервые запускает платную подписку на свой чат-бот Meta AI, пытаясь создать новый бизнес, который поможет окупить масштабные инвестиции компании в искусственный интеллект.
Об этом сообщает Bloomberg.

Сколько будет стоить доступ

Базовый уровень под названием Meta One Plus обойдется в 7,99 доллара в месяц. Он ориентирован на тех, кто активно использует чат-бот для создания изображений и видео или более сложных AI-запросов.
Продвинутый тариф Meta One Premium обойдется в 19,99 доллара в месяц и предоставит больше возможностей и более высокие лимиты использования сервиса.
Сначала подписка на Meta AI станет доступна в Сингапуре, Гватемале и Боливии, а позже компания планирует расширить запуск и на другие страны.
В то же время, Meta AI останется доступным и бесплатно, однако при активном использовании пользователи начнут сталкиваться с ограничениями.
В Meta не уточнили точные лимиты для разных тарифов, но отметили, что Premium-план обеспечит гораздо больше возможностей.
Запуск платного ИИ-сервиса проводится на фоне огромных затрат компании на развитие искусственного интеллекта.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг планирует потратить не менее 600 млрд долларов на ИИ-инфраструктуру в ближайшие годы. В частности, Meta уже строит крупный дата-центр в Луизиане стоимостью не менее 200 млрд долларов.
Помимо Meta AI, компания тестирует подписки для WhatsApp, Instagram и Facebook. Их стоимость будет составлять от 2,99 до 3,99 доллара в месяц в зависимости от страны.
Meta также запускает отдельные платные услуги для бизнеса и создателей контента. Самый дорогой тариф будет включать в себя доступ к живой поддержке для страниц в Facebook и Instagram.
По материалам:
РБК-Україна
