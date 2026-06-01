Шаг к роботакси: Uklon начал тестировать дистанционное управление авто Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Сервисная IT-компания Uklon начала первое в Украине исследование и пилотное тестирование технологии дистанционного управления, которая является мостиком для развертывания технологии Autonomous Vehicles (беспилотных авто), включая роботакси.

Технологію дистанційного керування авто

Проект реализуется в партнерстве с международным аэропортом «Борисполь», на территории которого создана платформа для тестирования.

«Цель инициативы — протестировать технологию, понять ключевые аспекты работы дистанционно управляемых авто в разных условиях и начать процесс разработки и создания необходимых регуляторных предпосылок для запуска автономных авто (AV) и роботакси в Украине», — говорится в сообщении.

Технология remote driving — обязательный элемент и «мостик» для полной автономности, что позволит в будущем повысить безопасность перевозок, оптимизировать логистику и развивать инклюзивные сервисы мобильности, отметили в компании.

Тестирование проходит в реальных условиях

Первая фаза проекта сосредоточена на испытании дистанционно управляемых авто в реальных условиях.

Посредством специального программного обеспечения, датчиков, камер, лидара, сетей мобильной связи, технология дистанционного управления позволяет водителю удаленно управлять авто через специальную станцию ​​в режиме реального времени.

Поставщиком технологий для этого проекта является Elmo, эстонская компания, технология которой сертифицирована в Европе.

К тестированию технологии привлечены водители-партнеры сервиса, в том числе ветеран войны, который передвигается с помощью колесного кресла. Технология дистанционного управления также открывает дополнительные возможности для людей с ампутациями нижних конечностей, ведь дает возможность дистанционного управления автомобилем с помощью ручного управления, говорится в сообщении.

Первая презентация технологии дистанционного управления авто прошла 27 мая для представителей государства, органов власти, местного самоуправления и медиа.

