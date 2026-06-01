Война в Иране ударила по Toyota: минус 83 000 авто

Ежегодно Toyota отправляла на Ближний Восток от 500 000 до 600 000 авто
На фоне конфликта на Ближнем Востоке компания Toyota сообщила поставщикам, что сократит зарубежное производство примерно на 83 000 автомобилей в период до ноября.
Об этом сообщает Carscoops. Больше всего это отразится на моделях RAV4.

Почему Toyota сокращает производство

Основными причинами такого шага в компании назвали рост цен на топливо и ослабление спроса на Ближнем Востоке. Информация о сокращении производства уже разослана поставщикам.
Также японцы «урежут» производство автомобилей, созданных на основе инновационной международной многоцелевой платформы Toyota. Среди моделей, использующих эту платформу, — Toyota Hilux, Fortuner и новый Land Cruiser FJ. Сокращения также коснутся Toyota Probox и Corolla Touring.
Сокращения также коснутся Toyota Probox и Corolla Touring.

Toyota уже сокращала производство весной

Еще в марте и апреле Toyota снизила в Японии производство авто для Ближнего Востока на 40 000. Она также поставила на паузу выпуск на одной из линий на заводе в Цуцуми, префектура Айти, на два дня этого месяца и на день остановила работу на второй линии на заводе Gifu Auto Body.
В страны Ближнего Востока Toyota обычно экспортирует от 500 000 до 600 000 автомобилей в год. Перебои поставок отразятся примерно на половине этого количества машин.

Как это повлияет на финансовые показатели компании

В целом же к концу текущего финансового года компания произведет более 10 миллионов автомобилей марок Toyota и Lexus, что на 1% больше, чем в прошлом году. Однако ожидается, что консолидированная чистая прибыль снизится на 22% до 3 триллионов иен ($18,89 миллиардов).
Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, прогноз по прибыли может ухудшиться.
