Война в Иране ударила по Toyota: минус 83 000 авто

На фоне конфликта на Ближнем Востоке компания Toyota сообщила поставщикам, что сократит зарубежное производство примерно на 83 000 автомобилей в период до ноября.
Об этом сообщает Carscoops. Больше всего это отразится на моделях RAV4.
Почему Toyota сокращает производство
Основными причинами такого шага в компании назвали рост цен на топливо и ослабление спроса на Ближнем Востоке. Информация о сокращении производства уже разослана поставщикам.
Также японцы «урежут» производство автомобилей, созданных на основе инновационной международной многоцелевой платформы Toyota. Среди моделей, использующих эту платформу, — Toyota Hilux, Fortuner и новый Land Cruiser FJ. Сокращения также коснутся Toyota Probox и Corolla Touring.
Toyota уже сокращала производство весной
Еще в марте и апреле Toyota снизила в Японии производство авто для Ближнего Востока на 40 000. Она также поставила на паузу выпуск на одной из линий на заводе в Цуцуми, префектура Айти, на два дня этого месяца и на день остановила работу на второй линии на заводе Gifu Auto Body.
В страны Ближнего Востока Toyota обычно экспортирует от 500 000 до 600 000 автомобилей в год. Перебои поставок отразятся примерно на половине этого количества машин.
Как это повлияет на финансовые показатели компании
В целом же к концу текущего финансового года компания произведет более 10 миллионов автомобилей марок Toyota и Lexus, что на 1% больше, чем в прошлом году. Однако ожидается, что консолидированная чистая прибыль снизится на 22% до 3 триллионов иен ($18,89 миллиардов).
Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, прогноз по прибыли может ухудшиться.