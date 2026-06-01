ТОП-10 самых надежных автомобилей на ДВС — рейтинг 2026 года Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Toyota GR Yaris

Бензиновые автомобили остаются одними из самых надежных транспортных средств на рынке. Британское издание What Car? опубликовало новый рейтинг надежности авто, составленный на основе опроса владельцев машин, рассказавших о неисправностях, расходах на ремонт и длительности обслуживания за последние два года.

Об этом пишет Moto.

Какие автомобили стали лидерами рейтинга

Самый высокий показатель надежности — 100% - получили сразу две модели: Hyundai i10 и Toyota GR Yaris. Владельцы этих автомобилей не сообщили ни о каких технических неисправностях в течение 24 месяцев эксплуатации.

В десятку самых надежных бензиновых автомобилей также вошли:

Toyota Aygo X — 99,7%;

Kia Picanto — 98,5%;

BMW 4 Series — 98,5%;

Volkswagen Polo — 98,5%;

Mazda CX-5 — 98,4%;

Volkswagen T-Cross — 98%;

BMW 3 Series — 98%;

Toyota GR86 — 97,9%.

В большинстве случаев мелкие неисправности кузова или кондиционера дилеры устраняли бесплатно и в течение одного дня.

Какие модели попали в аутсайдеры

Худший результат в рейтинге показал Nissan Juke с индексом надежности 55,2%. Владельцы жаловались на проблемы с двигателем, топливной системой, аккумулятором и климатической установкой.

По данным опроса, только около 30% ремонтов покрывалось гарантией, а в других случаях затраты на ремонт часто превышали 1500 фунтов.

Читайте также Лучшие доступные и надежные электромобили в 2026 году

Среди моделей с низкими отметками также оказались:

Skoda Superb — 81,4%;

MG HS — 87,9%;

Jaguar F-Type — 89,1%;

Porsche Boxster;

Volvo XC40;

Cupra Ateca;

Volkswagen Golf;

Mazda 3;

Форд Puma.

Владельцы этих авто чаще всего сообщали о неисправностях мультимедиа, электричества, тормозной системы, трансмиссии и подвески.

Какие авто ломаются реже

Опрос также показал, что бензиновые автомобили остаются менее проблемными по сравнению с другими типами силовых установок.

О поломках сообщили:

19% владельцев бензиновых авто;

21% владельцев гибридов;

28% владельцев электромобилей;

29% владельцев дизельных машин.

Таким образом, бензиновые модели продолжают демонстрировать лучшие показатели надежности среди основных типов автомобилей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.