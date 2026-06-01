0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых надежных автомобилей на ДВС — рейтинг 2026 года

Технологии&Авто
13
Toyota GR Yaris
Toyota GR Yaris
Бензиновые автомобили остаются одними из самых надежных транспортных средств на рынке. Британское издание What Car? опубликовало новый рейтинг надежности авто, составленный на основе опроса владельцев машин, рассказавших о неисправностях, расходах на ремонт и длительности обслуживания за последние два года.
Об этом пишет Moto.

Какие автомобили стали лидерами рейтинга

Самый высокий показатель надежности — 100% - получили сразу две модели: Hyundai i10 и Toyota GR Yaris. Владельцы этих автомобилей не сообщили ни о каких технических неисправностях в течение 24 месяцев эксплуатации.
В десятку самых надежных бензиновых автомобилей также вошли:
  • Toyota Aygo X — 99,7%;
  • Kia Picanto — 98,5%;
  • BMW 4 Series — 98,5%;
  • Volkswagen Polo — 98,5%;
  • Mazda CX-5 — 98,4%;
  • Volkswagen T-Cross — 98%;
  • BMW 3 Series — 98%;
  • Toyota GR86 — 97,9%.
В большинстве случаев мелкие неисправности кузова или кондиционера дилеры устраняли бесплатно и в течение одного дня.

Какие модели попали в аутсайдеры

Худший результат в рейтинге показал Nissan Juke с индексом надежности 55,2%. Владельцы жаловались на проблемы с двигателем, топливной системой, аккумулятором и климатической установкой.
По данным опроса, только около 30% ремонтов покрывалось гарантией, а в других случаях затраты на ремонт часто превышали 1500 фунтов.
Читайте также
Среди моделей с низкими отметками также оказались:
  • Skoda Superb — 81,4%;
  • MG HS — 87,9%;
  • Jaguar F-Type — 89,1%;
  • Porsche Boxster;
  • Volvo XC40;
  • Cupra Ateca;
  • Volkswagen Golf;
  • Mazda 3;
  • Форд Puma.
Владельцы этих авто чаще всего сообщали о неисправностях мультимедиа, электричества, тормозной системы, трансмиссии и подвески.
Место для вашей рекламы

Какие авто ломаются реже

Опрос также показал, что бензиновые автомобили остаются менее проблемными по сравнению с другими типами силовых установок.
О поломках сообщили:
  • 19% владельцев бензиновых авто;
  • 21% владельцев гибридов;
  • 28% владельцев электромобилей;
  • 29% владельцев дизельных машин.
Таким образом, бензиновые модели продолжают демонстрировать лучшие показатели надежности среди основных типов автомобилей.
По материалам:
Novyny.live
АвтоБензин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems