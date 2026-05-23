Лучшие доступные и надежные электромобили в 2026 году 23.05.2026, 00:10 — Технологии&Авто

Nissan Leaf

Рынок электрического транспорта в 2026 году предлагает все больше практических решений для ежедневного использования без чрезмерных затрат. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию авто, сегмент экологичных машин пополняется бюджетными моделями с улучшенными характеристиками автономности и скорости зарядки.

Об этом пишет InsideEVs.

Новый Leaf

Nissan Leaf третьего поколения стал полноценным универсальным электрокаром для города и трассы.

Благодаря новой платформе, запас хода вырос до 488 км, что позволяет уверенно планировать длительные путешествия. Мощность электрического двигателя составляет 214 л.с., обеспечивая тихую и плавную езду в любом режиме.

Модель получила поддержку быстрой зарядки мощностью 150 кВт, что значительно сокращает время пребывания на станциях. Дизайн стал более современным, а внутренняя отделка ориентирована на практичность и долговечность материалов.

Внедорожная Solterra

Обновленная Subaru Solterra 2026 получила существенные улучшения программного обеспечения и скорости пополнения энергии.

Электромобиль оснащен системой полного привода и имеет дорожный просвет 21 см, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки бездорожья.

Машина способна форсировать водные помехи глубиной до 50 см без риска целостности аккумуляторной батареи.

Subaru Solterra

Запас хода на одном заряде составляет около 463 км, а пополнение энергии с 10 до 80% занимает 28 минут. Два электрических двигателя суммарно выдают 233 л.с., обеспечивая стабильную тягу на скользком покрытии.

Семейная электричка

Kia EV9 остается уникальным предложением в сегменте больших электрических кроссоверов с тремя рядами сидений.

Благодаря 800-вольтной архитектуре и передовой системе терморегуляции аккумулятора процесс быстрой зарядки длится 24 минуты. В зависимости от выбранной модификации запас хода варьируется от 370 до 490 км.

Kia EV9

Даже базовая версия предлагает богатое оснащение, включая вентиляцию кресел и трехзонный климат-контроль.

Система автономного вождения помогает удерживать полосу и автоматически менять траекторию движения во время поездок по автомагистралям.

Высокая эффективность энергопотребления делает этот мощный автомобиль логичным выбором для большой семьи.

Эталонный седан

Tesla Model 3 продолжает удерживать лидирующие позиции благодаря постоянному совершенствованию качества сборки и технических характеристик.

Версия 2026 года предлагает запас хода от 517 до 584 км в зависимости от типа привода и емкости батареи.

Tesla Model 3

Автомобиль стал заметно тише благодаря использованию двойного остекления и улучшенной изоляции кузова. Минималистичный интерьер сочетается с высокой производительностью двигателей, что гарантирует уверенную динамику ускорения.

Доступный кроссовер

Chevrolet Equinox EV стал одним из самых сбалансированных кроссоверов на рынке благодаря просторному салону и запасу хода 513 км. Переднеприводная версия выдает 211 л.с., чего вполне достаточно для динамичного передвижения по большому городу.

Система быстрой зарядки позволяет добавить около 113 км пробега за 10 минут пребывания возле терминала.

Chevrolet Equinox EV

Салон рассчитан на комфортное размещение пяти пассажиров и предлагает большой объем багажного отделения за задними сиденьями. Стандартное оснащение включает в себя адаптивный круиз-контроль и мультимедийный дисплей диагональю 17,7 дюйма.

Обновленная классика

Возвращение Chevrolet Bolt EV принесло использование новых литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP).

Такая батарея позволяет каждый день заряжать автомобиль до 100% без риска быстрой деградации химических элементов. Запас хода составляет 422 км, а пиковая мощность подзарядки выросла до 150 кВт для экономии времени.

Chevrolet Bolt EV

Компактный хэтчбек стал намного более современным, сохранив при этом удобную эргономику городского транспортного средства. Полное пополнение энергии с 10 до 80% занимает 26 минут.

Будущие новинки

В конце 2026 года ожидается выход компактного кроссовера Kia EV3 с прогнозируемым запасом хода более 500 км.

Модель будет базироваться на современной платформе, обещающей высокую скорость пополнения энергии и передовые системы безопасности. Этот автомобиль должен стать серьезным конкурентом в бюджетном сегменте благодаря балансу характеристик.

Kia EV3

Также на рынок готовится выйти стартап Slate с простым дешевым электрическим пикапом для ежедневных нужд.

Машина будет иметь базовый запас хода около 240 км и будет предлагать широкие возможности для персонализации интерьера. Такой подход ориентирован на максимальную функциональность и выносливость в сложных условиях повседневной работы.

