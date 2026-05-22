Ретроспектива авторынка Украины: с 90-х по наше время

Finance.ua решил проанализировать, как менялись первичный и вторичный рынки легковых автомобилей в Украине, начиная со времен обретения независимости до наших дней. Эту ретроспективную историю мы разделили на четыре периода, каждый из которых представляет собой десятилетие.

90-е годы: время сплошной бедности и господство вторичного рынка

Стоимость автомобилей в 90-х годах прошлого века была чрезвычайно разной, причиной тому — гиперинфляция, а также изменение курса валют (ведь сначала были купоно-карбованцы, а затем с 1996 года — гривна. — Ред.). Следует подчеркнуть, что в этот период происходило становление нового рынка, характерного для того времени.

Часто подержанные авто иностранных брендов ценились даже выше новых советских моделей, ведь они были надежными, но очень дорогими.

Новые советские авто производства ВАЗ (2106, 2107, 2109) можно было приобрести за 2−4 тыс. долларов. По причине постоянной инфляции до введения гривны как валюты в 1996 году, курс купоно-карбованца к доллару был на уровне 13 тыс. Средние зарплаты в то время были на уровне 50−90 долларов.

Таким образом, машины ВАЗ можно было приобрести за 26−53 млн купоно-карбованцев, значительная на то время сумма.

После введения гривны началась стабилизация цен, однако уже новые ВАЗы стоили значительно дороже — 5−7 тыс. долларов. Учитывая, что курс гривны к доллару в те годы был на уровне 1,86, такие автомобили стоили в диапазоне 9300−12 тыс. гривен.

В конце 90-х годов заработная плата большинства граждан не превышала 250 долларов, то есть равнялась 400−500 гривен. Накопить на покупку даже новых ВАЗов было для семьи почти невозможно.

В середине 90-х годов новая отечественная «Таврия» также стоила недешево — 2,5−3,5 тыс. долларов. До реформы 1996 года это были просто астрономические суммы.

Новые иномарки: Opel, Volkswagen, Ford стоили гораздо дороже. Зачастую цена стартовала от 15 тыс. долларов и выше. Конечно, такие машины ввозились в страну слишком ограниченно.

Стоит отметить, что в 1997 году компания Daewoo Motors совершила важный прорыв, представив модели, которые впоследствии стали массовыми в Украине. Главным событием года стала премьера Daewoo Lanos. Новые Lanos в Украине стоили до 7−8 тыс. долларов (на 1998 год, когда начали выпуск модели в Запорожье. — Ред.). Daewoo Lanos были дороже российских ВАЗ, однако на то время более модерновыми.

В те годы значительно активизировался вторичный рынок, ведь цены на такие машины были значительно ниже, чем на новые.

Стоимость подержанных авто в середине 90-х годов была весьма разнообразной. Зависела от того, какая марка машин: постсоветская или импортная.

Так, ВАЗ, «Москвич» или ЗАЗ, в зависимости от года выпуска и состояния, мог стоить от 1 до 3 тыс. долларов.

К примеру, то и ВАЗ-2101 мог стоить 1500 долларов. Переводя на курс гривны 1,86 к доллару, такую ​​машину можно было приобрести за 3 тыс. гривен. То есть если семейный бюджет семьи составлял 600 долларов, такую ​​марку можно было купить довольно быстро, откладывая деньги.

Бюджетные иномарки, которым было 10−15 лет (к ним можно отнести и японские. — Ред.), VW Golf II, Opel Kadett, Ford Sierra — стоили также недешево для многих. Их можно было приобрести за 2−5 тыс. долларов или 3,7−10 тыс. гривен.

Но все же сэкономив и откладывая деньги, граждане пытались покупать именно более дешевые иномарки, пусть и с немалым пробегом.

«Нулевые годы»: насыщение рынка и широкий выбор

В 2004 году цены на новые автомобили были значительно ниже нынешних. Рынок насыщался довольно быстро. На нем стало появляться больше бюджетных моделей, иномарок для среднего класса. Последний активно формировался в Украине в середине нулевых годов.

Средняя заработная плата в Украине к тому времени составляла до 1 тыс. гривен (а в больших городах люди зарабатывали и больше. - Ред.), что было уже достаточной суммой для того, чтобы быстро накопить деньги и приобрести себе автомобиль. Пусть не очень дорогой, но качественный.

Один доллар тогда стоил 5,3 гривны. Самыми популярными моделями тех лет считается Daewoo Lanos/Sens (производство ЗАЗ): первая из них стоила 8−9 тыс. долларов, а вторая — 5−6 тыс. долларов.

Новые «десятки» от ВАЗ стоили тогда 6−8 тыс. долларов. Однако уже был выбор и по цене, и по качеству приобрести лучший «украинско-корейский» вариант, чем российский.

Следовательно, «Ланос» или «Сенс» по тогдашнему курсу доллара можно было приобрести за 32−45 тыс. гривен. Таким образом, откладывая деньги, семья могла приобрести «украинско-корейские» автомобили за 1,5−2 года.

Популярными моделями того времени, но уже с более дорогого сегмента были Chevrolet Aveo (T200) — 9−12 тыс. долларов, Skoda Octavia Tour — 13−17 тыс. долларов, Hyundai Accent/Getz — 13−17 тыс. долларов.

Что касается премиум-класса: Toyota Camry (XV30) — 25 тысяч долларов и Volkswagen Passat B5 — 25 тысяч долларов. Эти модели, конечно, могли приобрести люди, у которых были деньги.

Рынок подержанных автомобилей был достаточно разнообразным, ведь в середине нулевых годов такие автомобили были более доступными. Тогда еще не действовали жесткие экологические нормы, что значительно упрощало ввоз в Украину подержанных машин.

Так, среди популярных бюджетных и подержанных автомобилей были Daewoo и ВАЗ. При возрасте 3−5 лет они стоили 3−5 тыс. долларов, что было в два и более раза дешевле новых аналогов.

Средний сегмент подержанных автомобилей представляли тогда Skoda, VW, Opel. Цены на них с пробегом 5−7 лет были от 6 до 10 тыс. долларов, что тоже вдвое т более дешевле новых автомобилей того времени и по тем ценам.

Относительно премиум-сегмента: очень популярными среди покупателей были надежные немецкие автомобили BMW E39, Mercedes-Benz W210, которые стоили от 12 тыс. долларов и выше.

10-е годы: два разных периода существенного покоя и постреволюционный

После экономического кризиса 2008 года рынок автомобилей в Украине к началу 10-х годов начал постепенно восстанавливаться и становиться достаточно стабильным. А учитывая, что курс гривны к американскому доллару стал фиксированным (8 гривен за доллар), то и цены на машины к 2014 году (до Революции достоинства) были более или менее стабильными. В эти годы также росли и зарплаты (во многих крупных городах они приближались к 500−700 и выше долларов в месяц).

Бюджетные предпочтения покупателей новых автомобилей, популярных в 10-х годах, оставались в некоторых случаях постоянными. Это, например, касается того же ЗАЗ Lanos, который в то время стоил не слишком дорого — от 9 тысяч долларов. Например, с бюджетом семьи 800 долларов в месяц, когда она могла значительную сумму откладывать на покупку такого авто, ей на это понадобилось от года.

Популярными в те годы оставались такие марки, как Renault Logan, Hyundai Accent, KIA Rio, Skoda Fabia. Их тоже можно считать автомобилями сугубо бюджетными. К примеру, Renault Logan в 2013 году стоил 100−115 тыс. гривен (или 12,5−14 тыс. долларов). На него вышеуказанной семье можно собирать и откладывать деньги от 1,5 года.

Стоимость иностранных машин среднего класса составляла от 150 до 200 тыс. гривен, что по курсу от 19 до 24 тыс. долларов. К ним можно отнести Skoda Octavia A7, которая по этому курсу стоила 22−25 тыс. долларов, Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Ford Focus и VW Golf, которые стоили от 20 тыс. долларов и выше.

Среди премиум-моделей можно выделить популярный в те годы внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, стоивший 400 тыс. гривен (или по курсу тех лет 50 тыс. долларов. — Ред.). Важная ремарка: цены на новые авто в гривне 2013 года были в 2−3 раза ниже, чем на аналогичные модели в последующие годы.

Что касается подержанных автомобилей в то время: популярные модели из бюджетного ряда, такие как ЗАЗ Sens или Lanos, в базовых комплектациях стоили около 50−60 тыс. грн (или к 2014 году 6,5−7 тыс. долларов) с трехлетним пробегом.

Бюджетные подержанные иномарки стоили вдвое дороже украинских. Например, Renault Logan стоил до 8 тыс. долларов, но тоже был доступен.

Среди автомобилей среднего класса следует выделить популярную тогда Skoda Octavia A7, подержанная версия которой стоила до 11 тыс. долларов.

В 2014 году, после Революции Достоинства, когда курс гривны к американскому доллару начал неустанно расти, цены на импортные автомобили в долларах и евро не претерпели существенных изменений. Однако благодаря процессу девальвации приобрести автомобиль стало более затратно.

Что касается новых Lanos (производившихся на отечественном ЗАЗе. — Ред.), то уже в 2014 году его цены выросли от 9 тыс. долларов до 10−12 тыс. долларов.

20-е годы: война и технологическая революция сделали авто дорогими

Эксперты единодушно отмечают, что с начала 2000-х до 2026 года цены на новые автомобили существенно выросли. У многих популярных моделей они увеличились в два раза, а иногда даже втрое.

Основными причинами этого стали инфляция, улучшение комплектаций (имеется в виду электроника и система безопасности. — Ред.), повышение экологических стандартов и, конечно, негативное влияние войны.

Так, если в 2000-х годах новый автомобиль стоил в среднем 20 тыс. долларов, сейчас — 50 тыс. долларов. Многие модели выросли в цене от 2 до 27 тыс. долларов.

Несмотря на стабилизацию цен на новые автомобили до 2026 года по сравнению с 2022 годом, они сохраняются на высоком уровне.

Что касается бюджетных вариантов и среднего класса: Renault Duster от 918 тыс. гривен (20,8 тыс. долларов), Skoda: от 1 млн грн (от 22,6 тыс. долларов), Mazda от 1,2 млн гривен (от 30 тыс. долларов).

Таким образом, даже в долларах, Skoda с середины нулевых годов подорожала от 6 до 9 тыс. долларов. Toyota Corolla, которая в 10-е годы стоила 22−23 тыс. долларов, сейчас продается за 29 тыс. долларов и выше.

Автомобили премиум-класса вообще стали слишком дорогими. Так, Toyota Land Cruiser Prado сейчас стоит от 2,4 млн гривен (что составляет по нынешнему курсу 55 тыс. долларов. - Ред.), в 2019 году стоила от 37 тыс. долларов.

Недорогую нишу пока держат электромобили, особенно китайского производства. Стартовая цена составляет от 15 тыс. долларов, что сохраняет их конкурентоспособность, несмотря на существенное удорожание с 2026 года вследствие отмены нулевого НДС и введения пошлин.

Подержанные авто: цены на них стабилизировались в течение нескольких лет, но остаются высокими из-за дефицита свежих моделей и немалого спроса. Как отмечают специалисты рынка, средняя стоимость таких автомобилей составляет до 6−9 тыс. долларов.

На вторичном рынке лидируют б/у кроссоверы и легковые авто, среди которых часто встречаются Volkswagen Tiguan (от 6,7 тыс. долларов), Audi Q5 (13−15 тыс. долларов), Nissan Rogue (9−15 тыс. долларов) и Ford Escape (от 7,5 тыс. долларов).

Популярны в Украине, из-за их низкой цены, б/у Lanos (производить которые прекратили еще в 2017 году. — Ред.). В зависимости от даты выпуска их можно приобрести от 1 до 4 тыс. долларов.

Также есть немалый интерес к приобретению подержанных китайских автомобилей, которые можно приобрести за 7 тыс. долларов.

Выводы

Рынок легковых автомобилей с 1990-х годов по настоящее время прошел сложный эволюционный путь. В то же время, можно отметить определенные параллели между 1990-ми годами и 2026 годом по уровню доходов населения и его способностью приобрести новый автомобиль: в эти периоды ограниченная платежеспособность заставляет потребителей выбирать либо бюджетные новые модели, либо подержанные автомобили.

Как показывает анализ, наиболее благоприятным периодом для покупки автомобилей были конец 2000-х — начало 2010-х годов, когда в стране наблюдалась относительная экономическая стабильность, а доходы населения постепенно росли.

В то же время за последние 35 лет стоимость автомобилей росла и в странах Европы, США и Азии, что обуславливает их дальнейший импорт в Украину уже по более высоким ценам, номинированным в долларах и евро.

Параллельно растет и стоимость подержанных автомобилей, рынок которых в Украине в последние годы существенно активизировался.

