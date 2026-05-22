Samsung обошла Apple по уровню удовлетворенности владельцев смартфонов в США 22.05.2026, 01:12 — Технологии&Авто

Общий уровень удовлетворенности мобильными телефонами в 2026 году вырос на 1%

Новый отчет «Американского индекса удовлетворенности клиентов» (American Customer Satisfaction Index, ACSI) свидетельствует о поражении Apple iPhone на собственной территории. Пользователи Samsung Galaxy более довольны своими смартфонами.

Уровень удовлетворенности смартфонами вырос

По данным исследования, общий уровень удовлетворенности мобильными телефонами в 2026 году вырос на 1% до 79 баллов из 100.

В ACSI отмечают, что производителям удалось улучшить функциональность смартфонов, без существенного влияния на автономность устройств.

Рейтинг смартфонов, смарт-часов и поставщиков интернета

Samsung занимает первое место в рейтинге с 81 баллом, опережая Apple, которая получила 80. Google и Motorola делят третье место с 77 баллами.

Оценка клиентами функции искусственного интеллекта дебютировала в отчете с баллом 85 — это один из наиболее оцененных атрибутов. Если говорить только о флагманах, Samsung возглавила список с 84 баллами, ей уступили Apple (82) и Google (80).

В оценке удовольствия от сложных смартфонов Samsung тоже впереди с 80 баллами. Google занимает второе место из (72), а Motorola — третье (70). Apple, по понятным причинам, пока не имеет шансов на лидерство в этих категориях.

Смарт-часы также присутствуют в рейтинге, общая оценка ACSI удовлетворенности ими второй год держится на уровне 77.

Часы Samsung начали восприниматься несколько хуже, они теперь на одном уровне с Apple, имея 80 баллов.

Отчет также обнародовал оценки интернет-провайдеров и мобильных операторов. Поставщики интернета за год тоже повысили удовлетворенность своих клиентов на 1% - до общих 73 баллов. Удовлетворение услуг беспроводной связи выросло на 3% за год, до рекордного рейтинга 77 баллов.

Исследование базируется на 26 963 заполненных анкетах опроса.

