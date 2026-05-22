Google запускает AI-агента для анализа банковских выписок и финансов

Стоимость подписки составит $100 в месяц
Google представила AI-агент Gemini Spark, который сможет автоматически анализировать банковские выписки, находить скрытые подписки и выполнять финансовые и рабочие задачи без постоянного участия пользователя.
Запуск проходит на фоне новой конкуренции между технологическими компаниями — только на прошлой неделе OpenAI добавили в ChatGPT тестовый функционал предоставления персонализированных финансовых советов на основе анализа банковских выписок.

Google делает ставку на «автономных» AI-агентов

Новый сервис Gemini Spark работает как облачный AI-агент, способный продолжать выполнение задач в фоновом режиме без постоянного участия пользователя.
Google интегрировала его в сервисы Workspace — Gmail, Docs, Slides и другие инструменты.
Компания позиционирует Spark не как обычный чат-бот, а как систему автоматизации полных рабочих процессов:
  • анализ выписок по кредитным картам и поиск скрытых подписок;
  • автоматическое отслеживание важных писем и дедлайнов;
  • создание заметок после встреч;
  • подготовка документов и стартовых писем для проектов.
Фактически речь идет о переходе от AI-помощников, отвечающих на запросы, к AI-агентам, самостоятельно выполняющим многошаговые задачи — при условии подключения пользователем нужных сервисов и предоставления доступа к данным.

Сколько будет стоить Gemini Spark

Бета-версия Gemini Spark станет доступна уже на следующей неделе, но только для пользователей нового тарифа AI Ultra и сейчас только в США.
Стоимость подписки составит $100 в месяц. В то же время, Google снизила цену своего топового AI-плана Ultra — с $250 до $200 в месяц.
