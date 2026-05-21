Китай контролирует более половины рынка электромобилей Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Электромобили могут стать дешевле в производстве традиционных автомобилей

Мировой рынок электромобилей продолжает стремительно расти, но неравномерно: фактически формируется K-образная динамика, где одни регионы резко ускоряются, а другие отстают.

Как пишет TechCrunch, в США продажи EV остаются относительно слабыми (около 10% рынка) и почти не демонстрируют существенного роста. В то же время, в большинстве других регионов ситуация противоположная.

Мировые продажи EV превысили 20 млн единиц

По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году в мире было продано более 20 миллионов электромобилей, что составляет около четверти глобального рынка.

Наибольший вклад в рост внес Китай, где уже около 55% новых авто — электрические. Во многих развивающихся странах также наблюдается резкий рост спроса: в Латинской Америке продажи увеличились примерно на 75%, а в Юго-Восточной Азии более половины EV произошли от китайских производителей.

Одной из ключевых причин такого роста является цена. В Китае более двух третей электромобилей стоят дешевле, чем средний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Дешевый импорт из Китая также стимулирует спрос в Европе и в других регионах, постепенно снижая барьер входа для потребителей.

В то же время в США развитие рынка тормозят политические решения, в частности, отмена налоговых льгот для электромобилей и ограничение для китайских автопроизводителей. Это создает более сложные условия для местных компаний типа Rivian и Lucid, которые сильно зависят от американского спроса. Традиционные автопроизводители пока частично компенсируют ситуацию продажами бензиновых авто, но в долгосрочной перспективе рискуют потерять долю рынка.

Производство электромобилей может стать дешевле

Китайские компании, напротив, активно наращивают глобальное присутствие и обладают значительными производственными мощностями. Они уже способны обеспечивать большую часть мирового спроса, что дает им стратегическое преимущество. Даже если страны начнут вводить пошлины, их влияние на рынок может оставаться значительным.

Аналитики также отмечают, что электромобили могут стать дешевле в производстве традиционных автомобилей уже в ближайшие годы. Это еще больше ускорит переход даже без государственных субсидий.

В целом тенденция выглядит как предупреждение для классических автопроизводителей: те, кто медленно адаптируется к электромобильному рынку, рискуют потерять глобальные позиции в ближайшие годы.

