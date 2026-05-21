В МВД готовят масштабную реформу автошкол

Для общественного обсуждения в МВД был опубликован новый проект постановления, который может стать одной из важнейших реформ в сфере подготовки водителей за последние годы.

Он уже активно обсуждается на Форуме автошкол Украины . Документ подготовил Главный сервисный центр МВД с учетом предложений представителей рынка и антикоррупционных инициатив.

Главная идея реформы — отказ от принципа коллективной ответственности автошкол за единичные нарушения отдельных работников. В то же время акцент делают на персональной ответственности преподавателей и инструкторов.

Автошколы больше не будут закрывать из-за единичных нарушений

Одним из ключевых новшеств станет изменение механизма лишения аккредитации. Если даже один факт нарушения может стать основанием для серьезных санкций против всей автошколы, то новая модель предполагает накопительную систему.

Для приостановки аккредитации необходимо будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение 12 месяцев. Таким образом, фискалы фактически разделяют добросовестные автошколы с единичными инцидентами и системные «фиктивные» учреждения, которые массово манипулируют учебным процессом.

При этом специалисты будут нести персональную ответственность за ложные данные о проведении занятий. За фальсификации практических уроков инструктор может быть лишен аттестата на один год.

Что изменится для учащихся автошкол

Отдельные изменения коснутся и кандидатов в водители. После сдачи теоретического экзамена учащиеся получат отдельный документ, который позволит официально начать практическое обучение.

Кроме того, наконец-то планируют четко урегулировать срок действия «теории». Результат теоретического экзамена будет действовать в течение года именно для начала практической подготовки, а не для сдачи практического экзамена. Это должно исключить ситуации, когда кандидатов заставляли повторно сдавать теорию из-за формальных просрочек.

Если автошкола потеряет аккредитацию, ученики смогут продолжить обучение в другом заведении без потери уже пройденных часов.

Минимизация злоупотреблений

В проекте также заложен ряд механизмов, которые должны минимизировать возможности злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

Среди ключевых изменений:

ошибки в базах пограничной службы по проведению занятий за границей можно будет опровергать документально;

нарушения будут считаться по количеству учащихся, а не отдельных занятий или часов;

четко конкретизируются технические нарушения автомобилей для обучения — например, акцент лишь на отсутствии дублирующих педалей, а не формальных мелочах;

для лишения аттестата инструктора вводится срок давности — два года с момента совершения нарушения.

Также увеличится срок административного обжалования решений о приостановлении аккредитации — с 10 рабочих дней до 30 календарных.

Аттестацию инструкторов и преподавателей упростят

Проект предполагает существенное упрощение процедуры аттестации специалистов. Вместо нынешней системы «сначала документы — потом экзамены» планируют перейти к модели «сначала экзамены — потом оформление». Фактически решение об аттестации после успешной сдачи тестов станет технической процедурой.

Также экзамены для аттестации можно будет сдавать в любом сервисном центре МВД вне зависимости от места жительства.

