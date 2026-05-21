Samsung и Google представили на Google I/O 2026 совместно разработанные умные очки на базе ИИ

Запуск интеллектуальных очков от Samsung и Google запланирован на осень этого года
Компания Samsung и Google официально представили совместно разработанные смарт-очки на базе искусственного интеллекта во время конференции Google I/O 2026.
Проект был анонсирован еще осенью прошлого года, когда Samsung сообщила о сотрудничестве с Google и брендами Gentle Monster и Warby Parker. Теперь компании в первый раз показывают готовые устройства.

Что известно об очках

Очки будут доступны в двух вариантах дизайна — один созданный Gentle Monster, другой — Warby Parker. Новинка работает на платформе Android XR и поддерживает доступ к Gemini посредством голосовых команд без использования рук. Пользователи смогут получать пошаговую навигацию, искать интересные места и видеть персонализированные рекомендации в реальном времени.
Gentle Monster
Как и большинство умных очков на рынке, новинка работает как сопутствующее устройство в паре со смартфоном. На официальных изображениях видна одинарная камера и светодиодный индикатор. Это подтверждает, что очки ориентированы на повседневное использование, включая мультимедийные возможности и интеграцию со смартфоном.
Warby Parker
Модель ориентирована и на производительность. Через очки можно будет оформлять заказ, просматривать краткое содержимое входящих сообщений, создавать события и выполнять другие действия. Устройство поддерживает мгновенный перевод во время разговоров, а камера с алгоритмами искусственного интеллекта может переводить текст и вывески в реальном времени. Камеру можно использовать для фото- и видеосъемки.
Запуск интеллектуальных очков от Samsung и Google запланирован на осень этого года. Ожидается, что в ближайшие месяцы компании раскроют больше технических деталей и информации о доступности устройства на рынке.
По материалам:
mezha.media
ТехникаSamsungGoogle
