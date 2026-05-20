0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 10 лет Китай заменит гуманоидными работами 37 млн ​​рабочих мест

Технологии&Авто
18
Работы-гуманоиды на производстве
Работы-гуманоиды на производстве
Аналитики Barclays заявили, что внедрение человекоподобных роботов в Китае может компенсировать до 60% ожидаемого сокращения рабочей силы к 2035 году.
Об этом говорится в свежем отчете компании «Внедрение роботов, перестройка экономики».
Банк ожидает, что в течение следующих десяти лет рабочая сила Китая сократится примерно на 37 млн. человек. Прогноз основан на сохранении текущего уровня занятости населения около 65%.
За 10 лет Китай заменит гуманоидными работами 37 млн ​​рабочих мест
В Barclays считают, что такое снижение станет серьезным вызовом для промышленного сектора, обеспечивающего около четверти экономики страны.
По оптимистическому сценарию аналитиков, совокупное количество человекоподобных роботов в Китае к 2035 году может приблизиться к 24 млн единиц. Это эквивалентно почти 4% всей рабочей силы страны.

Автоматизация и робототехника

В отчете говорится, что ожидаемый рост производительности труда сможет компенсировать лишь часть демографических проблем, поэтому автоматизация становится экономически необходимой.
«Сокращение численности рабочей силы одновременно создает огромный внутренний рынок для поглощения миллионов роботов», — заявили аналитики банка.
Читайте также
В Barclays также назвали в ближайшие годы «десятилетием роботов», добавив, что лидерство в этой сфере может перейти именно в Китай.
Пекин активно продвигает развитие робототехники и автоматизации. Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал важность инвестиций в технологии и научные разработки для поддержания экономического роста страны.
За 10 лет Китай заменит гуманоидными работами 37 млн ​​рабочих мест
В то же время, демографическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, подчеркнули эксперты.
Место для вашей рекламы
В 2025 году страна зафиксировала минимальное количество рождений минимум с 1949 года. Доля трудоспособного населения сократилась примерно до 61% по сравнению с более чем 70% десять лет назад.
Кроме того, соотношение трудоспособного населения к гражданам старше 65 лет, по прогнозам, может сократиться вдвое в течение ближайших двух десятилетий.
В то же время в Barclays подчеркнули, что оценка в 60% основывается на оптимистических предположениях о темпах внедрения роботов и масштабах их использования в экономике Китая.
По материалам:
incrypted
Китай
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems