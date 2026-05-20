За 10 лет Китай заменит гуманоидными работами 37 млн ​​рабочих мест

Аналитики Barclays заявили, что внедрение человекоподобных роботов в Китае может компенсировать до 60% ожидаемого сокращения рабочей силы к 2035 году.

Об этом говорится в свежем отчете компании «Внедрение роботов, перестройка экономики».

Банк ожидает, что в течение следующих десяти лет рабочая сила Китая сократится примерно на 37 млн. человек. Прогноз основан на сохранении текущего уровня занятости населения около 65%.

В Barclays считают, что такое снижение станет серьезным вызовом для промышленного сектора, обеспечивающего около четверти экономики страны.

По оптимистическому сценарию аналитиков, совокупное количество человекоподобных роботов в Китае к 2035 году может приблизиться к 24 млн единиц. Это эквивалентно почти 4% всей рабочей силы страны.

В отчете говорится, что ожидаемый рост производительности труда сможет компенсировать лишь часть демографических проблем, поэтому автоматизация становится экономически необходимой.

«Сокращение численности рабочей силы одновременно создает огромный внутренний рынок для поглощения миллионов роботов», — заявили аналитики банка.

В Barclays также назвали в ближайшие годы «десятилетием роботов», добавив, что лидерство в этой сфере может перейти именно в Китай.

Пекин активно продвигает развитие робототехники и автоматизации. Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал важность инвестиций в технологии и научные разработки для поддержания экономического роста страны.

В то же время, демографическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, подчеркнули эксперты.

В 2025 году страна зафиксировала минимальное количество рождений минимум с 1949 года. Доля трудоспособного населения сократилась примерно до 61% по сравнению с более чем 70% десять лет назад.

Кроме того, соотношение трудоспособного населения к гражданам старше 65 лет, по прогнозам, может сократиться вдвое в течение ближайших двух десятилетий.

В то же время в Barclays подчеркнули, что оценка в 60% основывается на оптимистических предположениях о темпах внедрения роботов и масштабах их использования в экономике Китая.

