Китайские рестораны используют ИИ-роботов для приготовления пищи Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

В ресторанах на востоке Китая начали использовать роботов с искусственным интеллектом для приготовления пищи — они могут готовить до 100 блюд и частично заменяют персонал кухни.

Об этом сообщает South China Morning Post.

В частности, в Ханчжоу провинции Чжэцзян по меньшей мере три таких заведения работают уже несколько месяцев. В одном из них — 24 Jieqi Robot Restaurant — привлечены восемь роботов, которые принимают заказ, подают блюда, убирают и готовят. По данным журналистов, они выполняют около 60% работы кухни.

Как это работает

Перед тем как клиент сделает заказ, система проводит «ИИ-анализ»: сканирует лицо и язык и предлагает заполнить краткую анкету. На основе этих данных роботы формируют отчет о образе жизни, эмоциональном состоянии и пищеварении человека и рекомендуют сезонные блюда с акцентом на здоровье.

По словам менеджера заведения, роботы способны готовить более 100 блюд, среди которых курица, тофу с икрой краба и тушеные свиные ножки.

Инженер Чжу Ци, разрабатывающий такие системы, объяснил, что роботы используют данные о режимах приготовления, собранные от поваров, и воспроизводят их движения при жарке, тушении или запекании.

Подобные решения внедряются и в других городах Китая. В прошлом году технический колледж в Шанхае обновил столовую, где большинство кухонных процессов выполняют роботы. Студенты говорят, что это сократило время ожидания в очередях, поскольку машины работают быстрее.

