Место для вашей рекламы

Британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом

Технологии&Авто
Audi A3 hybrid, www.greencarguide.co.uk
В условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более бережливые решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить затраты на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.
В список попали как компактные городские хэтчбеки, так и просторные семейные кроссоверы, отличающиеся надежностью силовых агрегатов и низкими эксплуатационными затратами.

1. Audi A3

Фото здесь и дальше: www.whatcar.com/best/best-used-hybrid-cars/n15841
Достоинства:
  • динамическая управляемость;
  • удобная эргономика водительского места;
  • мощные и экономные двигатели;
  • выгодная цена на гибридные версии (plug-in).
Недостатки:
  • среднее качество отделочных материалов салона;
  • сложная в настройке мультимедийная система;
  • противоречивая репутация надежности в прошлом.

2. Toyota Corolla

Достоинства:
  • поразительная топливная экономичность гибридной системы;
  • приятные ходовые характеристики;
  • безупречная репутация по надежности.
Недостатки:
  • тесный второй ряд сидений;
  • устаревший интерфейс мультимедийной системы;
  • меньшая плавность работы двигателя 1.8 по сравнению с версией 2.0.

3. Volkswagen Passat GTE

Достоинства:
  • удачная линейка двигателей;
  • вместительный салон и багажник;
  • стильный и качественный интерьер.
Недостатки:
  • недостаточная плавность хода подвески;
  • бедное оснащение базовой комплектации S;
  • уступает BMW 3 Series Touring по динамике и управляемости.
4. Honda Jazz

Достоинства:
  • чрезвычайная емкость и практичность салона;
  • отличная топливная экономичность;
  • богатая комплектация.
Недостатки:
  • заметный шум при интенсивном разгоне;
  • неудобство мультимедийной системы в использовании;
  • проигрывает конкурентам по уровню управляемости.

5. Honda Civic

Достоинства:
  • уверенная динамика и четкая управляемость;
  • большое количество систем комфорта и безопасности;
  • проверенная временем надежность.
Недостатки:
  • существуют конкуренты с более привлекательным ценником;
  • повышенный уровень дорожного шума в салоне;
  • ограниченное пространство над головой для пассажиров сзади.
Место для вашей рекламы

6. BMW 330e

Достоинства:
  • яркие эмоции от управления;
  • отличный контроль;
  • интуитивно понятная система мультимедиа;
  • щедрое оснащение.
Недостатки:
  • отделка салона уступает Audi A4;
  • для поясничной поддержки сидений нужно доплатить;
  • слишком жесткая подвеска, особенно в версиях M Sport.

7. Kia Sportage

Достоинства:
  • современный дизайн салона;
  • вместительный багажный отсек;
  • хорошо оснащен;
  • надежная конструкция.
Недостатки:
  • отсутствуют оригинальные решения для трансформации задних сидений;
  • работа автоматической трансмиссии не отличается плавностью;
  • ограниченное пространство над головой сзади при наличии панорамной крыши.
8. BMW X5

Достоинства:
  • отличная для кроссовера управляемость и спортивные ощущения;
  • высококачественный интерьер с хорошими материалами;
  • лучший в классе запас хода на электротяге для версии PHEV;
  • мощные и эффективные двигатели.
Недостатки:
  • высокая стоимость по сравнению с аналогами;
  • относительно небольшой багажник для автомобиля такого размера;
  • конкуренты предлагают более просторный третий ряд сидений;
  • жесткость подвески на версиях с дисками большого диаметра.

9. Mercedes-Benz A-Class

Достоинства:
  • премиальный вид интерьера;
  • удобная мультимедийная система;
  • хорошая управляемость.
Недостатки:
  • чрезмерный шум от двигателя под нагрузкой;
  • тесный салон в задней части;
  • неоднозначная надежность дизельных модификаций.

10. BMW 530e

Достоинства:
  • хорошая управляемость;
  • плавный ход даже на проблемном покрытии;
  • просторный и изысканный салон из качественных материалов;
  • энергоэффективные двигатели с низким расходом топлива.
Недостатки:
  • более высокие затраты на техническое обслуживание по сравнению с конкурентами;
  • ограниченное пространство для ног высоких пассажиров сзади;
  • есть вопросы к надежности гибридной системы.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоГибридЛегковые автомобилиКроссоверПодержанные авто
Место для вашей рекламы
