Британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом
В условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более бережливые решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить затраты на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.
В список попали как компактные городские хэтчбеки, так и просторные семейные кроссоверы, отличающиеся надежностью силовых агрегатов и низкими эксплуатационными затратами.
1. Audi A3
Достоинства:
- динамическая управляемость;
- удобная эргономика водительского места;
- мощные и экономные двигатели;
- выгодная цена на гибридные версии (plug-in).
Недостатки:
- среднее качество отделочных материалов салона;
- сложная в настройке мультимедийная система;
- противоречивая репутация надежности в прошлом.
2. Toyota Corolla
Достоинства:
- поразительная топливная экономичность гибридной системы;
- приятные ходовые характеристики;
- безупречная репутация по надежности.
Недостатки:
- тесный второй ряд сидений;
- устаревший интерфейс мультимедийной системы;
- меньшая плавность работы двигателя 1.8 по сравнению с версией 2.0.
3. Volkswagen Passat GTE
Достоинства:
- удачная линейка двигателей;
- вместительный салон и багажник;
- стильный и качественный интерьер.
Недостатки:
- недостаточная плавность хода подвески;
- бедное оснащение базовой комплектации S;
- уступает BMW 3 Series Touring по динамике и управляемости.
4. Honda Jazz
Достоинства:
- чрезвычайная емкость и практичность салона;
- отличная топливная экономичность;
- богатая комплектация.
Недостатки:
- заметный шум при интенсивном разгоне;
- неудобство мультимедийной системы в использовании;
- проигрывает конкурентам по уровню управляемости.
5. Honda Civic
Достоинства:
- уверенная динамика и четкая управляемость;
- большое количество систем комфорта и безопасности;
- проверенная временем надежность.
Недостатки:
- существуют конкуренты с более привлекательным ценником;
- повышенный уровень дорожного шума в салоне;
- ограниченное пространство над головой для пассажиров сзади.
6. BMW 330e
Достоинства:
- яркие эмоции от управления;
- отличный контроль;
- интуитивно понятная система мультимедиа;
- щедрое оснащение.
Недостатки:
- отделка салона уступает Audi A4;
- для поясничной поддержки сидений нужно доплатить;
- слишком жесткая подвеска, особенно в версиях M Sport.
7. Kia Sportage
Достоинства:
- современный дизайн салона;
- вместительный багажный отсек;
- хорошо оснащен;
- надежная конструкция.
Недостатки:
- отсутствуют оригинальные решения для трансформации задних сидений;
- работа автоматической трансмиссии не отличается плавностью;
- ограниченное пространство над головой сзади при наличии панорамной крыши.
8. BMW X5
Достоинства:
- отличная для кроссовера управляемость и спортивные ощущения;
- высококачественный интерьер с хорошими материалами;
- лучший в классе запас хода на электротяге для версии PHEV;
- мощные и эффективные двигатели.
Недостатки:
- высокая стоимость по сравнению с аналогами;
- относительно небольшой багажник для автомобиля такого размера;
- конкуренты предлагают более просторный третий ряд сидений;
- жесткость подвески на версиях с дисками большого диаметра.
9. Mercedes-Benz A-Class
Достоинства:
- премиальный вид интерьера;
- удобная мультимедийная система;
- хорошая управляемость.
Недостатки:
- чрезмерный шум от двигателя под нагрузкой;
- тесный салон в задней части;
- неоднозначная надежность дизельных модификаций.
10. BMW 530e
Достоинства:
- хорошая управляемость;
- плавный ход даже на проблемном покрытии;
- просторный и изысканный салон из качественных материалов;
- энергоэффективные двигатели с низким расходом топлива.
Недостатки:
- более высокие затраты на техническое обслуживание по сравнению с конкурентами;
- ограниченное пространство для ног высоких пассажиров сзади;
- есть вопросы к надежности гибридной системы.
