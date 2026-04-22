Британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом

Audi A3 hybrid, www.greencarguide.co.uk

В условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более бережливые решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить затраты на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.

В список попали как компактные городские хэтчбеки, так и просторные семейные кроссоверы, отличающиеся надежностью силовых агрегатов и низкими эксплуатационными затратами.

1. Audi A3

Достоинства:

динамическая управляемость;

удобная эргономика водительского места;

мощные и экономные двигатели;

выгодная цена на гибридные версии (plug-in).

Недостатки:

среднее качество отделочных материалов салона;

сложная в настройке мультимедийная система;

противоречивая репутация надежности в прошлом.

2. Toyota Corolla

Достоинства:

поразительная топливная экономичность гибридной системы;

приятные ходовые характеристики;

безупречная репутация по надежности.

Недостатки:

тесный второй ряд сидений;

устаревший интерфейс мультимедийной системы;

меньшая плавность работы двигателя 1.8 по сравнению с версией 2.0.

3. Volkswagen Passat GTE

Достоинства:

удачная линейка двигателей;

вместительный салон и багажник;

стильный и качественный интерьер.

Недостатки:

недостаточная плавность хода подвески;

бедное оснащение базовой комплектации S;

уступает BMW 3 Series Touring по динамике и управляемости.

4. Honda Jazz

Достоинства:

чрезвычайная емкость и практичность салона;

отличная топливная экономичность;

богатая комплектация.

Недостатки:

заметный шум при интенсивном разгоне;

неудобство мультимедийной системы в использовании;

проигрывает конкурентам по уровню управляемости.

5. Honda Civic

Достоинства:

уверенная динамика и четкая управляемость;

большое количество систем комфорта и безопасности;

проверенная временем надежность.

Недостатки:

существуют конкуренты с более привлекательным ценником;

повышенный уровень дорожного шума в салоне;

ограниченное пространство над головой для пассажиров сзади.

6. BMW 330e

Достоинства:

яркие эмоции от управления;

отличный контроль;

интуитивно понятная система мультимедиа;

щедрое оснащение.

Недостатки:

отделка салона уступает Audi A4;

для поясничной поддержки сидений нужно доплатить;

слишком жесткая подвеска, особенно в версиях M Sport.

7. Kia Sportage

Достоинства:

современный дизайн салона;

вместительный багажный отсек;

хорошо оснащен;

надежная конструкция.

Недостатки:

отсутствуют оригинальные решения для трансформации задних сидений;

работа автоматической трансмиссии не отличается плавностью;

ограниченное пространство над головой сзади при наличии панорамной крыши.

8. BMW X5

Достоинства:

отличная для кроссовера управляемость и спортивные ощущения;

высококачественный интерьер с хорошими материалами;

лучший в классе запас хода на электротяге для версии PHEV;

мощные и эффективные двигатели.

Недостатки:

высокая стоимость по сравнению с аналогами;

относительно небольшой багажник для автомобиля такого размера;

конкуренты предлагают более просторный третий ряд сидений;

жесткость подвески на версиях с дисками большого диаметра.

9. Mercedes-Benz A-Class

Достоинства:

премиальный вид интерьера;

удобная мультимедийная система;

хорошая управляемость.

Недостатки:

чрезмерный шум от двигателя под нагрузкой;

тесный салон в задней части;

неоднозначная надежность дизельных модификаций.

10. BMW 530e

Достоинства:

хорошая управляемость;

плавный ход даже на проблемном покрытии;

просторный и изысканный салон из качественных материалов;

энергоэффективные двигатели с низким расходом топлива.

Недостатки:

более высокие затраты на техническое обслуживание по сравнению с конкурентами;

ограниченное пространство для ног высоких пассажиров сзади;

есть вопросы к надежности гибридной системы.

