0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП гибридных авто в Украине — какие модели в лидерах

Технологии&Авто
10
Toyota RAV4
Toyota RAV4
В мае украинский автопарк пополнили около 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Лидеры рынка среди новых и подержанных авто

  • Среди новых гибридных легковых авто первое место заняла Toyota RAV4 — 166 регистраций.
  • Второй результат показала Toyota Yaris Cross из 123 авто.
  • Замыкает тройку Nissan X-Trail — 121 единица.
В сегменте импортированных гибридов с пробегом лидером стал Ford Escape (102 автомобиля). Далее в рейтинге — Toyota Prius (97 авто) и BMW X5 (75 авто).
В целом, рынок гибридных авто продолжает расти, хотя доля новых машин в структуре регистраций несколько снизилась по сравнению с прошлым годом — с 60% до 51%.
Ранее мы сообщали, что в условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более бережливые решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.
Также мы делились рейтингом гибридных автомобилей с минимальным расходом топлива.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоГибрид
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems