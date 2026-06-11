ТОП гибридных авто в Украине — какие модели в лидерах
В мае украинский автопарк пополнили около 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Лидеры рынка среди новых и подержанных авто
- Среди новых гибридных легковых авто первое место заняла Toyota RAV4 — 166 регистраций.
- Второй результат показала Toyota Yaris Cross из 123 авто.
- Замыкает тройку Nissan X-Trail — 121 единица.
В сегменте импортированных гибридов с пробегом лидером стал Ford Escape (102 автомобиля). Далее в рейтинге — Toyota Prius (97 авто) и BMW X5 (75 авто).
В целом, рынок гибридных авто продолжает расти, хотя доля новых машин в структуре регистраций несколько снизилась по сравнению с прошлым годом — с 60% до 51%.
Ранее мы сообщали, что в условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более бережливые решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.
Также мы делились рейтингом гибридных автомобилей с минимальным расходом топлива.
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