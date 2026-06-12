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KIA обновила свой самый дешевый кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Обновленная KIA Stonic
Обновленная KIA Stonic
KIA обновила свой самый дешевый кроссовер Stonic, который после модернизации стал еще более конкурентным на рынке бюджетных SUV.
Модель предлагает доступную цену, экономичный двигатель и долгую гарантию, что делает ее одним из самых интересных предложений в сегменте, пишет издание ampercar.

Характеристики обновленной KIA

  • Под капотом KIA Stonic установлен 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель T-GDi мощностью 100 л.с. и 172 Нм крутящего момента.
  • Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом.
  • Разгон до 100 км/ч занимает около 11 секунд, а максимальная скорость достигает 179 км/ч.
  • Средний расход горючего составляет 5,7 л/100 км, что делает модель экономной для повседневного использования.
Отдельным преимуществом остается фирменная гарантия KIA на 7 лет, выделяющая бренд среди конкурентов в этом классе.
KIA обновила свой самый дешевый кроссовер (фото)
Оснащение базовой версии включает светодиодные ходовые огни, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, камеру заднего вида, парктроники, системы удержания в полосе и экстренное торможение.
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Стартовая стоимость модели составляет 23 569 евро. Однако в Испании, например, действует скидка более 3 700 евро, из-за чего финальная стоимость снижается до 19 838 евро. Это позволяет KIA Stonic оставаться одним из самых доступных кроссоверов на европейском рынке.
По материалам:
AvtoDream
АвтоКроссовер
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