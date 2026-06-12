KIA обновила свой самый дешевый кроссовер (фото)
Характеристики обновленной KIA
- Под капотом KIA Stonic установлен 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель T-GDi мощностью 100 л.с. и 172 Нм крутящего момента.
- Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.
- Разгон до 100 км/ч занимает около 11 секунд, а максимальная скорость достигает 179 км/ч.
- Средний расход горючего составляет 5,7 л/100 км, что делает модель экономной для повседневного использования.
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