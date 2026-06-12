KIA обновила свой самый дешевый кроссовер (фото) 12.06.2026, 01:15 — Технологии&Авто

Обновленная KIA Stonic

KIA обновила свой самый дешевый кроссовер Stonic, который после модернизации стал еще более конкурентным на рынке бюджетных SUV.

Модель предлагает доступную цену, экономичный двигатель и долгую гарантию, что делает ее одним из самых интересных предложений в сегменте, пишет издание ampercar.

Характеристики обновленной KIA

Под капотом KIA Stonic установлен 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель T-GDi мощностью 100 л.с. и 172 Нм крутящего момента.

Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом.

Разгон до 100 км/ч занимает около 11 секунд, а максимальная скорость достигает 179 км/ч.

Средний расход горючего составляет 5,7 л/100 км, что делает модель экономной для повседневного использования.

Отдельным преимуществом остается фирменная гарантия KIA на 7 лет, выделяющая бренд среди конкурентов в этом классе.

Оснащение базовой версии включает светодиодные ходовые огни, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, камеру заднего вида, парктроники, системы удержания в полосе и экстренное торможение.

Стартовая стоимость модели составляет 23 569 евро. Однако в Испании, например, действует скидка более 3 700 евро, из-за чего финальная стоимость снижается до 19 838 евро. Это позволяет KIA Stonic оставаться одним из самых доступных кроссоверов на европейском рынке.

AvtoDream По материалам:

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