SpaceX перестанет принимать заказы на Falcon 9 после 2028 года Сегодня 22:03 — Технологии&Авто

Falcon 9

SpaceX начала отказываться от заказов на вывод спутников на орбиту ракетой Falcon 9 после 2028 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, это подчеркивает желание компании Илона Маска сделать ставку на многоразовую ракету-носитель Starship.

Кроме того, что SpaceX уже перестала принимать бронирование для ракеты совместного использования Falcon 9, позволявшей нескольким операторам спутников выходить на орбиту, компания также перестала производить некоторые компоненты для ракеты, которые нельзя использовать повторно.

Планы могут измениться

Несмотря на это, планы до сих пор могут измениться по ряду причин, в том числе из-за неудач в разработке корабля Starship, 13-й запуск которого был отложен из-за проблем с двигателем. Falcon 9 также продолжат использоваться для запусков Министерства обороны США и NASA.

Сама SpaceX уже делала публичные заявления по поводу замены Falcon 9 на Starship, однако не вдавалась в подробности сроков. Этот шаг станет одним из важнейших стратегических решений компании за последние десятилетия.

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