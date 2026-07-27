Возрастная картина авторынка: какой средний возраст машин в разных областях Украины (инфографика) Сегодня 17:07 — Технологии&Авто

В большинстве областей средний возраст импортируемых автомобилей составляет от 10 до 11,5 лет

По итогам июня средний возраст легкового автомобиля на внутреннем вторичном рынке составил 15,9 лет. В то же время средний возраст подержанных автомобилей, впервые зарегистрировавшихся после импорта, составил 9,2 года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

«Аналитика июня 2026 года подтверждает: внутренний рынок Украины держится за счет авто в возрасте 15−17 лет, которые постоянно меняют владельцев внутри страны. Единственным эффективным каналом снижения среднего возраста автопарка остается импорт подержанной техники, пополняющий украинские дороги машинами в возрасте 7−9 лет», — отмечают аналитики сайта.

Внутренний вторичный рынок

Средний возраст автомобилей, которые украинцы покупают и переоформляют внутри страны (15,9 года), остается высоким. Однако географический разброс между областными центрами и регионами демонстрирует существенный экономический контраст.

Внутренний вторичный рынок, eauto.org.ua

Самый молодой автопарк на внутреннем рынке зафиксирован в:

Киеве — 11,6 года (без изменений до мая);

Львовской области — 14,8 года (-0,3 года);

Закарпатской области — 15,2 года (-0,1 года).

Киевская (15,7 года), Днепропетровская (15,9) и Одесская (15,9) области находятся на уровне среднего показателя по стране.

Подержанные автомобили на внутреннем рынке покупают у:

Херсонской области — 20 лет (+0,4 года);

Донецкой области — 19,6 года (-0,2 года);

Сумской области — 17,6 года;

Черниговской области — 17,3 года;

Николаевской области — 17,2 года;

Черкасской области — 17 лет.

Отдельно аналитики обратили внимание на переоформление автомобилей через сервис «Дія». Средний возраст таких транспортных средств в июне составил 17 лет и не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует об активном использовании цифрового сервиса для продажи бюджетных автомобилей массового сегмента.

Импорт подержанных авто

Подержанный импорт июня 2026 года со средним возрастом 9,2 года наглядно показывает, что пригонять из-за границы слишком старые машины по действующим таможенным и экологическим правилам становится экономически невыгодно.

Импорт подержанных авто, eauto.org.ua

Самые молодые импортированные автомобили регистрировали в:

Киеве — 7,2 года (-0,1 года);

Одесской области — 7,6 года (-0,2 года);

Львовской области — 8,2 года (-0,3 года);

Днепропетровской области — 8,5 года;

Запорожской области — 8,5 года;

Киевской области — 9 лет;

Харьковской области — 9 лет.

В большинстве областей средний возраст импортируемых автомобилей составляет от 10 до 11,5 лет:

Волынская область — 11,1 года;

Черниговская область — 11,6 года.

Самый старый импорт зафиксирован в Донецкой области, где средний возраст ввозимых автомобилей достиг 15,9 лет, что на два года больше, чем месяцем ранее.

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