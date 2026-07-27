Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет (инфографика)
С января по июнь украинцы приобрели почти 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
За I полугодие украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, 24% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто — 50%.
Дальше идут:
- Электромобили — 25%
- Гибридные — 18%;
- Дизельные — 6%;
- Авто с ГБО — 1%.
Ранее писали, за январь-июнь украинцы приобрели 22,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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