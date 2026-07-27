С какого расстояния камера фиксирует превышение скорости Сегодня 19:29 — Технологии&Авто

С какого расстояния камера фиксирует превышение скорости

Камеры контроля скорости часто вызывают мгновенную реакцию водителей, резко снимающих ногу с педали газа.

Однако не все знают, с какого расстояния эти устройства действительно измеряют скорость, пишет Moto.pl.

Отмечается, что камеры фото- и видеофиксации скорости работают на относительно коротком расстоянии. Однако все также зависит и от количества полос движения.

Перед каждой камерой контроля скорости должен быть установлен знак (5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД» в Украине). Таким образом, водитель заранее получает четкое предупреждение и имеет время, чтобы привести скорость в соответствие с действующими правилами.

В издании отметили, что расстояние от камеры до знака зависит от типа дороги. На дорогах с ограничением скорости до 60 км/ч знак обычно устанавливается на расстоянии от 100 до 200 метров перед устройством.

На дорогах, где допустимая скорость превышает 60 км/ч, это расстояние может составлять от 200 до 500 метров. На скоростных трассах и автомагистралях знак устанавливается на расстоянии от 500 до 700 метров перед камерой.

Однако камера контроля скорости не работает с расстояния в несколько сот метров. В издании отметили, что устройство установлено под углом примерно 20 или 22 градуса относительно проезжей части, поэтому расстояние измерения изменяется в зависимости от полосы движения, по которой движется автомобиль.

На первой полосе движения измерение производится с расстояния от 6 до 12 метров от устройства. На второй полосе она составляет от 15 до 25 метров, а на третьей — от примерно 20 до 35 метров. В свою очередь максимальная техническая дальность действия фоторадара составляет около 60 метров.

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