Автопилот Tesla был одобрен еще сразу в двух странах Евросоюза 12.06.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Автопілот Tesla

Дания и Бельгия одобрили систему автономного управления от Tesla, что делает их четвертой и пятой европейскими странами, сертифицировавшими это программное обеспечение.

Эти страны одобрили систему путем национального признания голландского разрешения — процесса, обходящего более медленный путь утверждения в масштабах ЕС.

Что об этом известно

Датское управление дорожного движения, Færdselsstyrelsen, подтвердило это решение, в частности, после того, как Дания ранее выражала обеспокоенность этой технологии на уровне ЕС.

Færdselsstyrelsen заявила, что приняла предварительное одобрение, первоначально выданное голландским управлением транспортных средств. Но датское управление подчеркнуло, что провело собственное независимое рассмотрение, прежде чем подписать разрешение на использование.

«После тщательного рассмотрения и оценки технической документации Færdselsstyrelsen соглашается с оценкой того, что система положительно повлияет на безопасность дорожного движения, помогая водителю во время вождения», — говорится в официальном заявлении управления.

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Со своей стороны, министр мобильности и транспорта Бельгии Анник Де Риддер официально дал зеленый свет полностью автономному вождению от Tesla после успешного завершения необходимых 5000 км испытаний на дорогах общего пользования.

Какие страны ЕС сертифицировали автопилот Tesla

Нидерланды стали первой в Европе страной, где готовы разрешить использование сверхсовременных автомобилей американской Tesla с системой автономного пилотирования Full Self Driving (Supervised).

В целом перечень стран следующий:

Дания,

Бельгия,

Нидерланды,

Литва,

Эстония.

Autogeek По материалам:

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