Нидерланды первыми в Европе разрешат использование Tesla с автопилотом на своих дорогах
Нидерланды стали первой в Европе страной, где готовы разрешить использование сверхсовременных автомобилей американской Tesla с системой автономного пилотирования Full Self Driving (Supervised).
Об этом сообщает NOS.
Нидерландское ведомство RDW, ответственное за техническое соответствие, регистрацию транспортных средств и водительские удостоверения, первым в Европе предоставило разрешение использовать на дорогах страны автомобили Tesla с автопилотом, технологией Full Self Driving.
Перед решением эту вспомогательную систему для водителя исследовали и испытывали полтора года. Специалисты RDW пришли к выводу, что «если систему использовать разумно, она может поспособствовать безопасности на дороге».
Однако допуск предоставляется с акцентом, что водитель несет полную ответственность за безопасность и обязан контролировать дорожную ситуацию.
Так, например, листать ленту в телефоне или читать книгу за рулем остается под запретом — водители передовых Tesla обязаны все время смотреть на дорогу и быть готовыми в любой момент вмешаться.
В ведомстве отмечают, что программное обеспечение для данного функционала в авто, которые везут на европейский рынок, не идентично используемому в США.
Перед тем, как разрешение будет реализовано на практике, RDW подает соответствующее обращение в Еврокомиссию.
