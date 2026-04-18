0 800 307 555
ру
Нидерланды первыми в Европе разрешат использование Tesla с автопилотом на своих дорогах

Технологии&Авто
0
Нидерланды первыми в Европе разрешили Tesla Full Self-Driving Supervised
Нидерланды стали первой в Европе страной, где готовы разрешить использование сверхсовременных автомобилей американской Tesla с системой автономного пилотирования Full Self Driving (Supervised).
Об этом сообщает NOS.
Читайте также
Нидерландское ведомство RDW, ответственное за техническое соответствие, регистрацию транспортных средств и водительские удостоверения, первым в Европе предоставило разрешение использовать на дорогах страны автомобили Tesla с автопилотом, технологией Full Self Driving.
Перед решением эту вспомогательную систему для водителя исследовали и испытывали полтора года. Специалисты RDW пришли к выводу, что «если систему использовать разумно, она может поспособствовать безопасности на дороге».
Однако допуск предоставляется с акцентом, что водитель несет полную ответственность за безопасность и обязан контролировать дорожную ситуацию.
Читайте также
Так, например, листать ленту в телефоне или читать книгу за рулем остается под запретом — водители передовых Tesla обязаны все время смотреть на дорогу и быть готовыми в любой момент вмешаться.
В ведомстве отмечают, что программное обеспечение для данного функционала в авто, которые везут на европейский рынок, не идентично используемому в США.
Перед тем, как разрешение будет реализовано на практике, RDW подает соответствующее обращение в Еврокомиссию.
По материалам:
Європейська правда
TeslaАвтоРоботы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems