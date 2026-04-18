Нидерланды первыми в Европе разрешат использование Tesla с автопилотом на своих дорогах Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Нидерланды стали первой в Европе страной, где готовы разрешить использование сверхсовременных автомобилей американской Tesla с системой автономного пилотирования Full Self Driving (Supervised).

Об этом сообщает NOS.

Нидерландское ведомство RDW, ответственное за техническое соответствие, регистрацию транспортных средств и водительские удостоверения, первым в Европе предоставило разрешение использовать на дорогах страны автомобили Tesla с автопилотом, технологией Full Self Driving.

Перед решением эту вспомогательную систему для водителя исследовали и испытывали полтора года. Специалисты RDW пришли к выводу, что «если систему использовать разумно, она может поспособствовать безопасности на дороге».

Однако допуск предоставляется с акцентом, что водитель несет полную ответственность за безопасность и обязан контролировать дорожную ситуацию.

Так, например, листать ленту в телефоне или читать книгу за рулем остается под запретом — водители передовых Tesla обязаны все время смотреть на дорогу и быть готовыми в любой момент вмешаться.

В ведомстве отмечают, что программное обеспечение для данного функционала в авто, которые везут на европейский рынок, не идентично используемому в США.

Перед тем, как разрешение будет реализовано на практике, RDW подает соответствующее обращение в Еврокомиссию.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.