MG строит завод в испанской Галисии Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, объявила о намерении возобновить производство легковых автомобилей в Европе на новом заводе в регионе Галисия на северо-западе Испании. Плановая мощность завода — 120 000 машин в год, объем инвестиций — 200 млн евро.

Производство автомобилей MG на исторической родине марки, в Великобритании на заводе в Лонгбридже (район Бирмингема), велось к 2016 году включительно, после чего все модели MG для Европы gjxfkb выпускали исключительно китайские заводы SAIC.

В 2019 году MG начала новое наступление на континентальную Европу и добилась успеха — ее недорогие электромобили и гибриды пользуются спросом. В 2024 году Евросоюз ввел повышенные пошлины на электромобили китайского производства, что обрушило продажи «электричек» MG, но не остановило наступление SAIC на Европу в целом. Помимо легковушек MG, китайский автоконцерн продает в Европе легкие коммерческие автомобили Maxus. Электромобили IM Motors (дочерняя компания SAIC) продаются в Европе под маркой MG и составляют ее премиальную линейку.

В 2024 году статистика продаж SAIC в Европе появилась на сайте ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) — тогда китайский автоконцерн продал на 244 595 автомобилей, в 2025 году продажи выросли до 305 717 автомобилей, а в январе-апреле этого года d’t реализовано 110 автомобилей. Для сравнения, скажем, что сегодня SAIC продает в Европе больше машин, чем Nissan, Tesla, Suzuki, Mazda и Jaguar Land Rover.

Новая производственная площадка в Европе для марки MG концерн SAIC ищет с 2023 года, и вот она, наконец, выбрана: завод мощностью 120 000 машин в год будет построен в испанской Галисии. Точное место не указано, но неофициальные источники утверждают, что завод разместится в портовом городе Феррол. Запуск намечен на 2028 год, на самом заводе будут работать около 1000 человек, а в связи с поставщиками предприятие создаст более 2000 новых рабочих мест в Европе.

Заявленный объем инвестиций в новый завод — 200 млн евро. Это небольшая сумма по европейским меркам, она указывает на то, что глубокой локализации на момент запуска не будет, а будет в лучшем случае крупноузловая сборка. Однако пока такая сборка позволяет обходить пошлины Евросоюза.

avtomir По материалам:

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