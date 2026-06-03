Бриллианты для ИИ: как новый материал может изменить рынок микрочипов

Еще недавно бриллианты ассоциировались, прежде всего, с ювелирными изделиями. Теперь они все чаще привлекают внимание технологических компаний. Синтетические бриллианты стали использовать для охлаждения мощных чипов искусственного интеллекта, а инвесторы уже называют это направление одним из новых бенефициаров ИИ-бума.
Почему бриллианты заинтересовали производителей чипов
Развитие искусственного интеллекта требует все более мощных процессоров. Однако с ростом производительности растет и проблема перегрева.
Именно здесь пригодятся синтетические бриллианты. Благодаря своим физическим свойствам они очень эффективно отводят тепло, поэтому могут использоваться как теплопроводные элементы в современных полупроводниках.
Несколько китайских производителей уже сообщили, что клиенты успешно протестировали такие решения для охлаждения чипов, после чего компании приступили к коммерческим поставкам продукции.
Аналитики считают, что бриллианты могут стать более эффективной альтернативой традиционным материалам, таким как медь или алюминий.
Акции производителей стремительно растут
На фоне новостей об использовании бриллиантов в сфере искусственного интеллекта инвесторы активно обратили внимание на работающие в этом сегменте компании.
На прошлой неделе акции китайских производителей синтетических бриллиантов Zhecheng Huifeng Diamond Technology и SF Diamond выросли на 51% и 40% соответственно. Для сравнения, широкий китайский индекс CSI 300 за это время прибавил всего около 1%.
Эксперты объясняют такую реакцию поиском новых перспективных направлений на AI-рынке. Многие популярные сегменты, связанные с производством компонентов для искусственного интеллекта, уже существенно подорожали после предыдущего ралли.
Дополнительным преимуществом для Китая является его доминирование на рынке лабораторно выращенных бриллиантов.
Согласно отчету о развитии ювелирной отрасли Китая за 2024 год, страна произвела около 22 млн каратов синтетических бриллиантов. Это на 144,44% больше, чем годом ранее.
Китай уже занимает около 63% мирового производства лабораторно выращенных бриллиантов, что дает местным компаниям хорошие стартовые позиции для развития нового направления, связанного с искусственным интеллектом и дата-центрами.