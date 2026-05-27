ИИ спровоцировал бум найма специалистов по кибербезопасности

Работодатели стали более требовательными
Бум генеративного ИИ спровоцировал резкий рост спроса на специалистов по кибербезопасности на фоне общих сокращений в техсекторе.
Об этом пишет The New York Times.

Компании активнее нанимают специалистов по безопасности

По данным издания, корпорации активно нанимают инженеров по безопасности данных, ведь использование ИИ для написания кода увеличило количество уязвимостей.
Ситуацию обострил выход нейросети Mythos от Anthropic, продемонстрировавшей высокие способности к поиску и эксплуатации багов в критической инфраструктуре.
Согласно прогнозам Бюро статистики труда США, занятость специалистов по информационной безопасности в ближайшее десятилетие вырастет на 29%. Ведомство ожидает появления около 16 тысяч новых вакансий ежегодно.

Работодатели ищут специалистов с навыками ИИ

Глава Palo Alto Networks Никеш Арора подтвердил тренд, отметив, что ИИ не заменяет инженеров, а усиливает потребность в них. По его словам, за первую половину 2026 года финансового года штат компании увеличился почти на 1000 человек.
Работодатели стали более требовательными: теперь от кандидатов ожидают компетенций на пересечении ИИ и кибербезопасности. В то же время зарплаты топовых руководителей в этой сфере достигли рекордных $7−8 млн в год.
В отчете Global Cybersecurity Outlook 2026 нехватку кадров назвали главным препятствием для цифровой устойчивости. Около 94% респондентов считают ИИ ключевым фактором трансформации отрасли в ближайший год.
Несмотря на автоматизацию рутинных задач, эксперты убеждены, что ценность специалистов, способных проверять и защищать системы ИИ, будет только расти. В то же время, стартовые позиции в разработке продолжают сокращаться под давлением нейросетей.
По материалам:
Forklog
