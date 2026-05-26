Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Робот создает изображение

Технологии искусственного интеллекта позволяют быстро создавать реалистичные фото и видео, которые сложно отличить от настоящих. Со ссылкой на Министерство юстиции рассказываем, как распознать видео и изображения, сгенерированные ИИ.

Так, в соцсетях все чаще появляются фейковые изображения, поддельные «сенсации» или ролики с публичными людьми, якобы делающими или говорящими то, чего на самом деле не было. Поэтому пользователей призывают внимательнее проверять контент и обращать внимание на характерные признаки генерации ИИ.

На какие детали следует обращать внимание

Эксперты советуют, прежде всего, внимательно рассматривать мелкие элементы изображения. Искусственный интеллект до сих пор часто ошибается при воспроизведении текстур, теней, мелких линий или деталей интерьера.

Создано с помощью ИИ

Одними из самых распространенных признаков сгенерированного контента остаются неестественные руки и лица — лишние или отсутствующие пальцы, странная форма глаз, зубов или ладоней.

Также следует обращать внимание на:

размытый или повторяющийся фон;

деформированные аксессуары или элементы одежды;

некорректный текст на вывесках, плакатах или дорожных знаках;

хаотические символы или непонятные слова на изображениях.

Как проверить фото

Одним из самых простых способов проверки является обратный поиск изображений через Google. Для этого нужно загрузить фото или вставить ссылку на него и посмотреть, где это изображение уже публиковалось.

Также существуют специальные сервисы, анализирующие контент на признаки генерации искусственным интеллектом. В то же время, эксперты отмечают, что ни один инструмент не гарантирует абсолютной точности, поэтому важно самостоятельно оценивать информацию и проверять источники.

Отдельно пользователей предостерегают: не загружать в сторонние сервисы личные документы, банковские данные или другую конфиденциальную информацию. Если контент вызывает сильные эмоции, выглядит слишком идеально или шокирует, это может быть поводом дополнительно проверить его достоверность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.