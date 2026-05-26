BMW приостанавливает производство iX1 — причины Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

BMW временно приостанавливает выпуск части версий электромобиля iX1. Такое решение обусловлено дефицитом колес для кроссовера.

Об этом сообщает издание Automobilwoche.

Поэтому заказчикам BMW iX1 в более доступных версиях придется дольше ждать своих авто — их могут доставить не летом, а осенью.

Подробности

Выпуск отдельных вариантов BMW iX1 приостанавливают из-за нехватки колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов. В своем письме дилерам BMW менеджер по производству отметил, что на май колес еще хватает, а в июне уже будет ощущаться их дефицит. Немецкий автопроизводитель работает с поставщиком, однако решение проблемы займет некоторое время.

А что с другими модификациями

На бензиновые или дизельные модификации такого дефицита нет. Следует отметить, что электрический вариант кроссовера BMW X1 имеет специальные литые диски с улучшенной аэродинамикой. Колеса диаметром 17 и 18-дюймов обычно устанавливают на более дешевые версии модели.

Вместе с тем, дисков диаметром 19 и 20 дюймов достаточно, однако они дороже как минимум на 1900 евро. К тому же с ними езда более жесткая, да и запас хода электрокара меньше. Новый BMW iX1 с 17-дюймовыми колесами способен проехать 515 км без подзарядки, с 19-дюймовыми — 509 км, а с 20-дюймовыми — 491 км.

Фокус По материалам:

