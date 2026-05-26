Xiaomi предупреждает о росте цен на смартфоны
В Xiaomi заявляют о дальнейшем росте себестоимости мобильной электроники, что может повлиять на цены смартфонов в будущем. В компании связывают это, прежде всего, с удорожанием ключевых компонентов, в частности памяти, и общим давлением на производственные затраты.
Позиция компании по ценам
Во время презентации Xiaomi 17 Max генеральный директор компании Лей Цзюнь заявил, что пользователям, которые регулярно обновляют смартфоны, не стоит откладывать покупку новых моделей.
По его словам, производители уже сталкиваются с устойчивым ростом себестоимости электроники, что в перспективе повлияет на ценовую политику на рынке.
В Xiaomi подчеркивают, что компания пытается сдерживать рост цен за счет оптимизации производственных процессов и цепей поставок, а также внутренних технологических решений. Часть дополнительных затрат производитель берет на себя, чтобы сохранить конкурентоспособность устройств.
В то же время, в компании признают, что удерживать стабильный уровень цен становится сложнее. Основным фактором называют удорожание памяти и других ключевых комплектующих, формирующих значительную долю стоимости современных смартфонов.
Ранее мы писали, что Xiaomi впервые подробно объяснила, как глобальный дефицит памяти повлиял на стоимость производства смартфонов. По словам президента мобильного подразделения Лу Вейбина, устройства с конфигурацией 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти подорожали в производстве примерно на 1500 юаней (около $220) по сравнению с началом 2025 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Neuralink готовит первый мозговой имплант для восстановления зрения
ПартнерскаяДо миллиона гривен на три года: какие условия кредитов для ФЛП от Идея Банка
Tesla отзывает тысячи Model Y из-за наклейки
Meta выпустила новое приложение Forum
Huawei заявила о технологическом прорыве в разработке чипов, несмотря на санкции США
Стартовали официальные продажи Mazda CX-5 2026 в Европе