iPhone 17 Pro стал самым быстрым смартфоном по скорости зарядки 19.05.2026, 01:00 — Технологии&Авто

Новый тест лаборатории CNET показал, что iPhone 17 Pro стал самым быстрым смартфоном по общему результату зарядки среди 33 моделей. Samsung Galaxy S26 Ultra продемонстрировал лучший показатель в тесте проводной зарядки.

Как проводили тест

Для оценки скорости зарядки эксперты CNET протестировали каждый смартфон в двух режимах:

проводная зарядка в течение 30 минут, начиная с уровня заряда 10% или ниже;

беспроводная зарядка в течение 30 минут с использованием стандартов Qi, Qi2 или Qi2.2.

После этого результаты обоих тестов усредняли, чтобы определить общий рейтинг.

Почему iPhone 17 Pro оказался на первом месте

Одной из причин лидерства iPhone 17 Pro стала батарея емкостью 4 252 мА*ч. Она меньше, чем у большинства современных флагманов, поэтому заряжается быстрее.

Смартфон поддерживает:

проводную зарядку мощностью до 40 Вт;

беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт.

В CNET отмечают, что размер батареи не является единственным фактором. На скорость и автономность влияют также энергоэффективность процессора и оптимизация программного обеспечения.

Лидеры проводной зарядки

Топ-5 смартфонов по результатам 30-минутного теста проводной зарядки:

Samsung Galaxy S26 Ultra — 76%;

iPhone 17 Pro — 74%;

Motorola Moto G Stylus (2025) — 74%;

OnePlus 15 — 72%;

iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 FE — по 69%.

Лидеры беспроводной зарядки

В беспроводном тесте лучшие результаты показали:

iPhone 17 Pro — 55%;

iPhone 17 Pro Max — 53%;

iPhone 17 — 49%;

iPhone Air — 47%;

Samsung Galaxy S26 Ultra — 39%.

Какой бренд показал лучший результат

Apple продемонстрировала самые стабильные результаты всех производителей. Средний показатель моделей линейки iPhone 17 и iPhone Air составил 54,6%.

Для сравнения, средний результат девяти протестированных смартфонов Samsung составил 38,5%.

Что известно о новых батареях

В некоторых смартфонах используются силиконово-углеродные батареи, которые позволяют увеличить емкость аккумулятора и ускорить зарядку.

Например, OnePlus 15 смог зарядить аккумулятор емкостью 7 300 мА*ч на 72% за 30 минут с помощью 80-ваттного зарядного устройства.

Пока такие батареи используют преимущественно OnePlus, RedMagic и Poco, тогда как Apple, Samsung и Google еще не внедрили эту технологию в свои флагманские модели.

