Новая Siri получит функции ИИ и уникальные механизмы защиты данных

Apple готовит масштабное обновление Siri в iOS 27, включая функции конфиденциальности, уникальные для рынка чат-ботов. Компания обещает сделать голосового помощника более умным, а для защиты персональных данных будет частично использовать технологии Google.

Об этом сообщил техноэксперт и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Ожидается, что обновленная Siri появится после почти двухлетней задержки. В то же время Apple может выпустить ее в статусе бета-версии, фактически предупредив пользователей, что функция еще находится в стадии доработки.

Apple пытается догнать конкурентов в сфере ИИ

В течение многих лет Apple делала конфиденциальность ключевым преимуществом своих продуктов. Такой подход помог компании сохранить доверие пользователей, но замедлил развитие собственных инструментов искусственного интеллекта.

Из-за ограниченного использования реальных данных для обучения моделей Siri и другие ИИ-функции Apple отстают от решений OpenAI, Google и Anthropic.

В iOS 27 компания планирует существенно обновить Siri и частично интегрировать модель Google Gemini. Это свидетельствует о том, что Apple готова более активно использовать посторонние технологии, чтобы сократить отставание в сфере ИИ.

Siri может работать как бета-версия

По данным тестовых сборников iOS 27, новая Siri может получиться с пометкой Beta. Подобный подход Apple уже использовала в 2011 году, когда впервые представила голосовой помощник.

Это означает, что даже после двух лет задержки компания может официально признать, что функция еще не полностью готова. Для Apple это способ избежать повышенных ожиданий и снизить риск негативной реакции со стороны пользователей и инвесторов.

Apple также обновит Genmoji

Вместе с Siri в iOS 27 Apple планирует улучшить функцию Genmoji, создающую эмодзы на основе текстовых описаний.

Новая опция Suggested Genmoji будет автоматически предлагать персонализированные эмодзи, используя фотографии пользователя и фразы, которые он чаще всего вводит.

Apple надеется, что это повысит популярность функции, которая после запуска в конце 2024 года получила неоднозначные отзывы из-за низкого качества изображений и повышенной нагрузки на батарею смартфона.

