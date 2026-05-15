У WhatsApp появился «инкогнито-режим» для общения с ИИ

Запустить инкогнито режим можно через новую кнопку в личных чатах с Meta AI
Meta объявила о развертывании режима «инкогнито» для чатов с Meta AI в WhatsApp: функция позволит вести приватные разговоры с искусственным интеллектом в защищенной среде, где доступ к переписке не сможет получить даже сама компания.

Как запустить режим

Запустить инкогнито-режим можно через новую кнопку в личных чатах с Meta AI, а затем в отдельном приложении с чатботом компании.
Обновление будет разворачиваться постепенно в течение «ближайших месяцев».

Как будет работать режим

Анонимные разговоры не сохраняются, а сообщения автоматически исчезают после закрытия чата. Сессия завершится автоматически, если вы заблокируете телефон или закроете приложение, а сам ИИ потеряет контекст предварительного разговора.
«Люди начали использовать ИИ для всего, включая запросы, касающиеся финансовых, медицинских или личных вопросов. Мы считаем, что очень важно обеспечить для пользователей конфиденциальные условия», — заявила вице-президент из продуктов WhatsApp Элис Ньютон-Рекс в комментарии TechCrunch.
В прошлом году Meta представила технологию приватной обработки данных, позволяющую запускать ИИ-инструменты без нарушения сквозного шифрования (на ее основе, в частности, уже работают итоги сообщений). Однако если предыдущие функции использовали компактные ИИ-модели, новый режим «инкогнито» будет работать на основе Muse Spark, представленной в прошлом месяце.
Со следующими обновлениями пользователи WhatsApp смогут вызвать Meta AI непосредственно в групповых чатах и ​​задавать вопросы приватно — без уведомлений или отображения ответа для других участников.
По материалам:
mezha.media
