Rheinmetall запустит производство дальнобойных крылатых ракет Сегодня 22:03 — Технологии&Авто

27 августа 2025 г. в городе Унтерлюсс (Германия) во время открытия нового артиллерийского завода производителя боеприпасов Rheinmetall демонстрируется армейская тактическая ракетная система (ATACMS). Reuters/Annegret Hilse

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует в 2026 году начать производство дальнобойного оружия для Германии и других стран. Речь идет о крылатых ракетах и ​​баллистических реактивных артиллерийских системах.

Об этом пишет Financial Times.

Проект стартовал после решения США

Информация появилась после того, как Пентагон отказался от планов размещения в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk.

Rheinmetall заявил, что новое совместное предприятие с нидерландским оборонным стартапом Destinus, о создании которого было объявлено в прошлом месяце, начнет производство в конце этого года или начале 2027 года.

Компания Rheinmetall Destinus Strike Systems планирует выпуск крылатых ракет и баллистических реактивных артиллерийских систем. Компания обнародовала эти данные вместе с квартальными результатами, отметив, что производство ориентировано на нужды Германии и международных заказчиков.

Какими возможностями обладает новая ракета

Destinus, созданная в 2021 году, в апреле сообщила об успешном тестовом полете новой системы для дальних ударов Ruta Block 2. Ракета способна преодолевать более 700 километров.

Издание отмечает, что ее дальность уступает крылатым ракетам Tomahawk наземного и морского базирования, которые США планировали развернуть в Германии в текущем году.

Однако президент США Дональд Трамп отказался от плана, принятого при администрации Джо Байдена, который должен был дать Европе возможность наносить удары по целям на территории россии. После этого Германия и другие страны Европы активизировали поиск альтернативных решений и ускорили работу над собственными высокоточными дальнобойными системами.

Компания Destinus уже поставляет крылатые ракеты Украине, а в прошлом месяце была внесена Министерством обороны россии в список возможных целей из-за своей роли в обеспечении Киева оружием.

Создание совместного предприятия станет для Rheinmetall началом работы в сфере производства крылатых ракет. Благодаря этому компания сможет зайти на рынок, где одним из самых больших игроков в Европе остается группа MBDA.

