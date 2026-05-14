Пляжный багги с полным приводом: Renault представил новый концепт (видео)

Renault 4 JP4x4
18 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан-Гаррос 2026 на стенде автоконцерна Renault будет представлена ​​полноприводная модель Renault 4 JP4x4.
Характеристики и внешний вид авто, которое, по словам директора Renault по перспективному дизайну Жана-Филиппа Салара, представляет собой нечто среднее между пикапом и пляжным багги, с полным приводом eAWD и множеством других модификаций раскрывает ресурс Аutoevolutionolution.

Что об этом известно

Концепт построен на базе Renault 4 E-Tech electric и продолжает серию шоу-каров FL4WER POWER, Savane 4×4 и Vision 4Rescue, однако есть ряд моментов, которые выделяют авто.
Его клиренс выше на 15 мм, чем Savane, от которого новая модель унаследовала двухмоторную схему 4×4 от концепта Renault 4 Savane 4×4, представленного в прошлом году. Автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колеса, причем сразу с зимними шинами Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55, а путь спереди и сзади расширен на 10 мм.
Основанный на Renault 4 E-Tech, новый концепт JP4x4 имеет зеленый кузов с перламутровым изумрудно-зеленым оттенком, что является современной интерпретацией оригинального изумрудно-зеленого цвета, а также салатово-зеленого цвета, которые были доступны для 4L в 70-х и 80-х.
У авто — открытый верх, две минималистичные дверцы, сохраняющие традиционное открывание, ажурную крышу с крестообразным выступом для повышения жесткости и опускающееся вниз заднее окно, практически превращая автомобиль в пикап.
Разработчики снабдили модель вторым электродвигателем на задней оси для постоянной системы полного привода, улучшающей сцепление с дорогой на бездорожье.
Renault 4 JP4x4 2026 может похвастаться доской для серфинга, прикрепленной к крыше, а в багажнике можно хранить скейтборды.
В салоне установлены ковшевидные сиденья, напоминающие сидения «египетской мумии», которые были популярны на разных моделях Renault в 1970-х годах, с комбинированной обивкой из разных тканей.
Текстильная отделка использована в дверных картах, приборной панели и окантовке багажника.
Как прямой намек на внедорожное назначение со стороны пассажира на передней панели появился поручень, которым, отмечают в Renault, стоит пользоваться, если дорога внезапно станет неровной, а центральная консоль сделана «плавающей», чтобы салон не выглядел слишком утилитарным.
Логотипы 4×4 украшают передние крылья и заднюю дверь, а на центральных стойках кузова также присутствуют эмблемы JP4.
По мнению автообозревателей, новая электрическая R4 может быть не только городской моделью, но и основой для разных сценариев — от приватного отдыха до коммерческого использования.
