Google анонсировала Gemini Intelligence — систему для автоматизации задач в Android Сегодня 23:16 — Технологии&Авто

Система будет помогать пользователям выполнять повседневные задачи

Компания Google объявила о запуске новой системы на базе ИИ Gemini Intelligence, которая интегрируется в Android-устройства. По словам компании, она будет помогать пользователям выполнять повседневные задачи, сохраняя контроль над данными и конфиденциальность.

Gemini будет автоматизировать повседневные задачи

Одним из ключевых направлений инструмента является автоматизация многошаговых сценариев сторонних приложений. Gemini Intelligence, например, может найти в Gmail обучающую программу, обнаружить нужные книги и добавить их в корзину на маркетплейсе.

Gemini Intelligence использует контекст экрана и изображений для выполнения действий без копирования данных между приложениями. Например, если у пользователя есть длинный список продуктов в Заметках, достаточно зажать кнопку питания, вызвать Gemini и попросить его сформировать корзину для онлайн-доставки — ассистент сам соберет заказ.

Новые возможности для путешествий и браузера Chrome

Другой сценарий касается путешествий: пользователь может сфотографировать печатный туристический буклет в отеле и попросить Gemini найти подобный тур на онлайн-платформе для путешествий, после чего следить за ходом поиска и бронирования через оповещения.

Google также встраивает Gemini в мобильный Chrome. Начиная с конца июня, Android-устройства получат умного ассистента для серфинга, который будет помогать исследовать темы, кратко пересказывать большие материалы и сравнивать информацию из разных источников. Кроме того, функция автоматического просмотра сможет брать на себя рутинные онлайн-задания типа записи на прием или бронирование паркоместа.

Автозаполнение и собственные виджеты

Еще одним новшеством станет интеграция Gemini Intelligence с автозаполнением от Google. По желанию пользователя, ИИ-помощник сможет автоматически заполнять формы, используя релевантные данные из подключенных приложений. Это должно упростить ввод информации в небольшие текстовые поля на мобильных устройствах.

Кроме того, с помощью функции Create My Widget пользователи смогут создавать собственные виджеты через текстовый запрос Gemini Intelligence. Например, можно будет создать виджет для спланированного питания или погодный виджет, который показывает только скорость ветра и дождь. Такие виджеты будут работать как на смартфонах Gemini Intelligence, так и на часах под управлением Wear OS, выводя нужную информацию на главный экран.

В Gboard появится функция Rambler

В клавиатуре Gboard также появится функция Rambler на базе Gemini Intelligence, превращающая живой разговорный язык с паузами, самоисправлениями и словами-паразитами в четкие и понятные текстовые сообщения в соответствии с замыслом пользователя. Rambler использует речь только для мгновенного распознавания в реальном времени и не сохраняет голосовые данные.

Функция работает на многоязыковой модели Gemini, позволяя смешивать несколько языков в одном сообщении и ориентирована на глобальную аудиторию, где в одном высказывании могут сочетаться разные языковые комбинации с учетом контекста.

Когда появится Gemini Intelligence

Google позиционирует Gemini Intelligence как инструмент для упрощения повседневных действий. Компания подчеркивает, что система действует только по прямой пользовательской команде и прекращает работу после завершения конкретного действия, например оформления заказа или бронирования. Gemini Intelligence будет работать только в программах, которые пользователь позволит, и не будет выполнять автоматические действия без подтверждения.

Google подчеркивает, что у пользователей будет детальный контроль над работой Gemini Intelligence: можно будет выключать отдельные функции и определять, какие данные передаются системе и приложениям. Система также будет оформлена в новый дизайн, основанный на Material 3 Expressive, представленном в прошлом году.

Gemini Intelligence будет работать на Android и ChromeOS, а также появится на устройствах Wear OS, Android Auto и Android XR. Первыми инструменты получат смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel, а его развертывание начнется этим летом.

