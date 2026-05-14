Waymo отзывает тысячи роботакси

В настоящее время сервис Waymo работает в 11 городах США
Waymo отзывает около 3800 роботакси в США из-за программной ошибки, которая могла позволять авто выезжать на затопленные дороги. Проблема была выявлена ​​в системах автономного управления пятого и шестого поколений.
Об этом пишет CNBC.

Из-за возникших претензий

Причиной стали инциденты, когда роботы выезжали на залитые водой улицы и застряли, в частности в Остине. В некоторых случаях это заставляло другие автомобили объезжать их. Подобные ситуации фиксировались и в других городах, что усилило критику в адрес Waymo.
Компанию также ранее критиковали за некорректное поведение на дороге, в частности за того, что они не уступали дорогу школьным автобусам и проблемы во время отключений электроэнергии в Сан-Франциско, когда роботы блокировали движение.

Что заявили в компании

В Waymo заявили, что обнаружили проблему с движением по затопленным участкам скоростных дорог и добровольно инициировали программный отзыв. Компания подчеркивает, что безопасность остается приоритетом и что она уже внедряет дополнительные ограничения, чтобы роботы избегали зон с риском внезапных подтоплений.
Сейчас сервис Waymo работает в 11 городах США, в том числе в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Финиксе, Остине и Майами. В некоторых регионах доступ ограничен.
Отдельно сообщается, что сервис в Сан-Антонио временно приостановлен после инцидента, когда автономный автомобиль выехал на затопленную дорогу и был снесен в ручей. После этого началось расследование регулятора, которое и привело к отзыву. Waymo заявляет, что готовится возобновить работу сервиса в городе.
