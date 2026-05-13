Сколько стоит Tesla Model Y после 3 лет эксплуатации (пример)

В США мужчина заплатил 65 тыс. долларов за свою Tesla Model Y 2023 года выпуска, а через 35 тыс. миль пробега он шокирован тем, что CarMax предложит ему за нее.

Об этом пишет Supercar Blondie

Так, один из пользователей Reddit рассказал, что он заплатил 65 000 долларов за свой Tesla Model Y с расширенным автопилотом в марте 2023 года. По его словам, компании по продаже подержанных автомобилей предлагают за его электрокар около 25 000 долларов.

Причины

Хотя владелец, возможно, был шокирован, есть причины, почему оценка не так уж безумна. Две из них касаются конкретного дела, а другая более общая.

Оценка стоимости Tesla Model Y

«[Я] заплатил 65 000 долларов (с улучшенным автопилотом) за свою Tesla еще в марте 2023 года, а теперь Carvana и CarMax предлагают мне около 25 000 долларов. Я честно говоря в шоке снижением цены. Не ожидал, что он так сильно упадет», — сказал пользователь Reddit

«Я в штате Флорида. Пробег авто -примерно 35 000 миль (одна миля — 1,609 км) всегда заряжается дома, имеет третий ряд сидений, долгий запас хода, двойной двигатель, белый цвет, улучшенный автопилот и фаркоп», — добавил он.

Во-первых, 35 000 миль за три года — это не мелочь, главным образом потому, что на рынке подержанных автомобилей более 30 000 часто приводит к снижению оценочной категории.

В общем, предложение в 25 000 долларов за трехлетнюю Model Y звучит правдоподобно — как бы безумно это ни казалось.

Недавно другой владелец электромобиля приобрел Model S за 93 000 долларов, проехал на нем всего 9 000 миль, а затем получил предложение за 75 000 долларов.

А вот у владельца Cybertruck ситуация была еще хуже, когда получил предложение в размере 76 000 долларов за грузовик, который, по его оценке, исходя из рыночной стоимости, мог бы стоить шестизначную сумму.

Ранее Finance.ua писал , что автопроизводители реагируют на замедление спроса на электромобили сокращением модельного ряда. Несколько электрических авто, доступных в 2025 году, исключено из программы на 2026 модельный год из-за тарифов, низких продаж или смены стратегии компаний.

В то же время, по данным Укравтопром, в I кв. В 2026 году украинский автопарк пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Больше всего регистраций авто:

Львовская область — 667 ед. (91% б/у);

Киев — 656 ед. (56% б/у);

Киевская обл. — 502 ед. (69% б/у);

Волынская обл. — 443 ед. (96% б/у);

Днепропетровская обл. — 378 ед. (68% б/у).

Ранее Finance.ua писал , что б/у гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно уменьшить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.

