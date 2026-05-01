Самые популярные автомобили в Европе — рейтинг 13.05.2026, 00:35

Renault Clio

В первом квартале 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio.

Об этом сообщает портал Focus2Move

Именно Renault Clio охватил 2% европейского рынка. Рост продаж этой модели составил 8%.

Модель традиционно ценится за стильный дизайн, низкий расход топлива и современное оснащение. Считается также, что это один из самых безопасных автомобилей в своем классе.

Какие еще модели попали в рейтинг

Вторым по популярности в Европе оказался кроссовер Volkswagen T-Roc, а третье место занял электромобиль Tesla Model Y, продемонстрировавший убедительный рост продаж (+60,8%).

Возвращение позиций Model Y в Европе произошло на фоне войны в Иране, что повлекло заметный рост цен на топливо. Еще одним фактором роста популярности электромобилей Tesla специалисты называют разрешение на использование технологии помощи водителю Full Self-Driving в Нидерландах.

В общем, как можно было ожидать, в десятке лидеров доминируют «европейцы». Особой популярностью пользуются модели Volkswagen, а также бюджетные модели французских производителей.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

Renault Clio (+8%) Volkswagen T-Roc (-2,5%) Tesla Model Y (+60,8%) Nissan Qashqai (+4,2%) Volkswagen Tiguan (-4,1%) Volkswagen Golf (-12,4%) Dacia Sandero (-29,3%) Opel Corsa (-3,5%) Citroen C3 (-8,4%) Peugeot 2008 (-7,4%)

