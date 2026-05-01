Самые популярные автомобили в Европе — рейтинг

Renault Clio
В первом квартале 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio.
Об этом сообщает портал Focus2Move.
Именно Renault Clio охватил 2% европейского рынка. Рост продаж этой модели составил 8%.
Модель традиционно ценится за стильный дизайн, низкий расход топлива и современное оснащение. Считается также, что это один из самых безопасных автомобилей в своем классе.

Какие еще модели попали в рейтинг

Вторым по популярности в Европе оказался кроссовер Volkswagen T-Roc, а третье место занял электромобиль Tesla Model Y, продемонстрировавший убедительный рост продаж (+60,8%).
Возвращение позиций Model Y в Европе произошло на фоне войны в Иране, что повлекло заметный рост цен на топливо. Еще одним фактором роста популярности электромобилей Tesla специалисты называют разрешение на использование технологии помощи водителю Full Self-Driving в Нидерландах.
В общем, как можно было ожидать, в десятке лидеров доминируют «европейцы». Особой популярностью пользуются модели Volkswagen, а также бюджетные модели французских производителей.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

  1. Renault Clio (+8%)
  2. Volkswagen T-Roc (-2,5%)
  3. Tesla Model Y (+60,8%)
  4. Nissan Qashqai (+4,2%)
  5. Volkswagen Tiguan (-4,1%)
  6. Volkswagen Golf (-12,4%)
  7. Dacia Sandero (-29,3%)
  8. Opel Corsa (-3,5%)
  9. Citroen C3 (-8,4%)
  10. Peugeot 2008 (-7,4%)
По материалам:
УНІАН
